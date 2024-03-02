美領事暗指港不需要23條 公署：煽動撤資

另稱放黎智英更能改善港形象

港府：危言聳聽妄議案件

梅儒瑞日前接受彭博社訪問，是他2022年上任後首次受訪。他提到，有美國公司來港時因憂慮網絡連接問題和數據安全，在本港會用「拋棄式」手機及手提電腦。他指香港開始試圖從互聯網刪除某些內容及封鎖某些網站，「當政府開始網路審查，情况猶如滑坡，何時才會終止？」

梅儒瑞認為，相比舉辦金融峰會和旅遊推廣，釋放黎智英及其他因政治言論入獄者更能改善本港國際形象，又稱美方固然期望與本港維持良好經濟關係，惟優先關注的是政治範疇。至於就《基本法》23條立法，他指美國政府「主動決定不參與」諮詢，認為應由港人提供意見。

港府發言人回應稱，每個國家都會制定國家安全法律，美國最少有21部，以國安為名簽發的行政命令更不計其數，「動輒通過秘密監視、非法監聽、全球追捕等手段打壓異己」，美方無資格「指手劃腳」；梅儒瑞執意無視香港就23條立法的憲制責任和實際需要抹黑，與他所稱希望與香港有更好的關係背道而馳。政府又稱香港法院獨立審判不應受任何干涉，梅儒瑞妄加評論黎智英案不恰當也無視法治精神。

美國國務院周三（2月28日）發聲明質疑23條「境外干預」及「國家秘密」定義含糊，透過對拘捕和羈留的恐懼打擊異見。中國外交部發言人毛寧昨稱「強烈不滿和堅決反對」美方聲明，美國亦推出大量維護國安的法律，卻對23條「潑髒水、貼標籤」，是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標。

另外澳洲外交貿易部昨亦發聲明，關注《港區國安法》之後《基本法》23條立法將進一步侵蝕權利和自由。澳洲當局擔心法例可能限制香港境外人士、包括居澳人士的權利和自由，已將憂慮轉達港府。

澳洲憂23條限制居澳者自由

澳洲當局又呼籲港府要考慮立法對香港作為國際金融中心和營商地方的影響。

明報記者

（23條立法）