明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

美領事暗指港不需要23條 公署：煽動撤資

【明報專訊】《基本法》23條立法諮詢上月結束，美國駐港總領事梅儒瑞接受彭博社訪問，指《港區國安法》實施後香港最不需要更多、更廣的新罪行，但拒絕透露若23條立法通過，美國政府有何行動，又指港府倘釋放壹傳媒創辦人黎智英，比舉辦金融峰會更能改善本港的國際形象。港府昨稱對梅儒瑞「危言聳聽言論，表示強烈不滿和譴責」，稱梅儒瑞對正在審訊的案件妄加評論，無視法治精神，要求美方停止干預香港事務。外交部駐港特派員公署昨指梅儒瑞抹黑國安法和23條立法，煽動美資企業撤資離港。

另稱放黎智英更能改善港形象

港府：危言聳聽妄議案件

梅儒瑞日前接受彭博社訪問，是他2022年上任後首次受訪。他提到，有美國公司來港時因憂慮網絡連接問題和數據安全，在本港會用「拋棄式」手機及手提電腦。他指香港開始試圖從互聯網刪除某些內容及封鎖某些網站，「當政府開始網路審查，情况猶如滑坡，何時才會終止？」

梅儒瑞認為，相比舉辦金融峰會和旅遊推廣，釋放黎智英及其他因政治言論入獄者更能改善本港國際形象，又稱美方固然期望與本港維持良好經濟關係，惟優先關注的是政治範疇。至於就《基本法》23條立法，他指美國政府「主動決定不參與」諮詢，認為應由港人提供意見。

港府發言人回應稱，每個國家都會制定國家安全法律，美國最少有21部，以國安為名簽發的行政命令更不計其數，「動輒通過秘密監視、非法監聽、全球追捕等手段打壓異己」，美方無資格「指手劃腳」；梅儒瑞執意無視香港就23條立法的憲制責任和實際需要抹黑，與他所稱希望與香港有更好的關係背道而馳。政府又稱香港法院獨立審判不應受任何干涉，梅儒瑞妄加評論黎智英案不恰當也無視法治精神。

美國國務院周三（2月28日）發聲明質疑23條「境外干預」及「國家秘密」定義含糊，透過對拘捕和羈留的恐懼打擊異見。中國外交部發言人毛寧昨稱「強烈不滿和堅決反對」美方聲明，美國亦推出大量維護國安的法律，卻對23條「潑髒水、貼標籤」，是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標。

另外澳洲外交貿易部昨亦發聲明，關注《港區國安法》之後《基本法》23條立法將進一步侵蝕權利和自由。澳洲當局擔心法例可能限制香港境外人士、包括居澳人士的權利和自由，已將憂慮轉達港府。

澳洲憂23條限制居澳者自由

澳洲當局又呼籲港府要考慮立法對香港作為國際金融中心和營商地方的影響。

明報記者

（23條立法）

相關字詞﹕港區國安法 梅儒瑞 Gregory May 23條立法

上 / 下一篇新聞

聯合病翁亡 揭護士入漏定時量血指令 3更皆未察 院方：工作忙不熟新系統無關病殁
聯合病翁亡 揭護士入漏定時量血指令 3更皆未察 院方：工作忙不熟新系統無關病殁
指事主一直穩定 倘不適必查血壓
指事主一直穩定 倘不適必查血壓
屯院疑手術室漏水涉喉管焊接差 或究承建商
屯院疑手術室漏水涉喉管焊接差 或究承建商
無家者宿舍起火 大廈警鐘失靈7傷 應急照明、出口指示「不在有效狀態」 消防：會執法
無家者宿舍起火 大廈警鐘失靈7傷 應急照明、出口指示「不在有效狀態」 消防：會執法
煙湧地燙 上層住戶摸黑逃
煙湧地燙 上層住戶摸黑逃
處理港垃圾 港區政協倡灣區城市協力
處理港垃圾 港區政協倡灣區城市協力
枕蓋頭開煤氣 運輸工認企圖殺前女友
枕蓋頭開煤氣 運輸工認企圖殺前女友
酒吧消遣爭執 男子離開捱斬
酒吧消遣爭執 男子離開捱斬
海關檢1600萬支私煙拘538人 25買家
海關檢1600萬支私煙拘538人 25買家
唐英年稱西九6月須定財案 楊潤雄：意見盡快告知管理局
唐英年稱西九6月須定財案 楊潤雄：意見盡快告知管理局
元朗簡屋營運合約招標
元朗簡屋營運合約招標
Carousell前總經理認扼妻頸判社服
Carousell前總經理認扼妻頸判社服
官：馬家健不可信 大狀妨礙司法罪脫 指被告做法不尋常但證據不足 「似違律師專業守則」
官：馬家健不可信 大狀妨礙司法罪脫 指被告做法不尋常但證據不足 「似違律師專業守則」
書面口頭說法矛盾 官指被告沒為馬澄清
書面口頭說法矛盾 官指被告沒為馬澄清
陳沛敏：黎智英主張和平體諒勇武 不欲見運動中斷 文章曾稱黎無礙編採判斷 澄清「僅指流水集會案報道」
陳沛敏：黎智英主張和平體諒勇武 不欲見運動中斷 文章曾稱黎無礙編採判斷 澄清「僅指流水集會案報道」
辯方展示黎出賣壹週刊標題 陳不知起題者受罰否
辯方展示黎出賣壹週刊標題 陳不知起題者受罰否
海運食品混可卡因 檢市值5700萬
海運食品混可卡因 檢市值5700萬
3私家車檢2000萬元毒 兩青年被捕
3私家車檢2000萬元毒 兩青年被捕
爭建北都新校區 理大盼開醫學院 定位「醫工結合」 擬每年招收100人
爭建北都新校區 理大盼開醫學院 定位「醫工結合」 擬每年招收100人
0班小學倘併校 可獲100萬津貼
0班小學倘併校 可獲100萬津貼
英廠電巴最快上半年起程 過海「頭炮」112號線
英廠電巴最快上半年起程 過海「頭炮」112號線
代理伙癌漢呃保險 3人囚54至76月
代理伙癌漢呃保險 3人囚54至76月
向下線女兒「射單」 保險經理判社服
向下線女兒「射單」 保險經理判社服
三鐵港將伍泰龍練車被撞傷 巴士司機疑不顧而去
三鐵港將伍泰龍練車被撞傷 巴士司機疑不顧而去
九市速遞：「以前不行，現在可以了」 橫琴「封關」 澳門首客帶水果飯盒
九市速遞：「以前不行，現在可以了」 橫琴「封關」 澳門首客帶水果飯盒
九市速遞：深圳無人機送血急救 省時八成
九市速遞：深圳無人機送血急救 省時八成
九市速遞：佛山垃圾製氫廠年減排14萬噸 擬年內運作
九市速遞：佛山垃圾製氫廠年減排14萬噸 擬年內運作
九市速遞：穗醫院經「藥械通」引乾眼症新藥
九市速遞：穗醫院經「藥械通」引乾眼症新藥
灣區手記：身分認同 ／文：尚東美
灣區手記：身分認同 ／文：尚東美
【Emily】李嘉誠1.2億捐史丹福 助頂尖學者研免疫疾病新療法
【Emily】李嘉誠1.2億捐史丹福 助頂尖學者研免疫疾病新療法
【Emily】前民政局副局長 陳積志任申訴專員
【Emily】前民政局副局長 陳積志任申訴專員
【Emily】樂園推港式避風塘美食吸客 迪士尼：魔雪餐廳日賣套餐最多3000份
【Emily】樂園推港式避風塘美食吸客 迪士尼：魔雪餐廳日賣套餐最多3000份
【Emily】宣布加煙稅後24小時 戒煙熱線來電飈8倍
【Emily】宣布加煙稅後24小時 戒煙熱線來電飈8倍
【Emily】工程師周嘉年華開鑼 深井小學生打造鵝船
【Emily】工程師周嘉年華開鑼 深井小學生打造鵝船