煙湧地燙 上層住戶摸黑逃

涉事長輝大廈1968年建成，樓高14層，有業主立案法團。起火的10樓單位多處焚毁，地板、牆壁及天花均燒至漆黑，雜物擱在地上，消防及警方在場調查。大廈其他樓層住戶昨天中午時分已可返回住所，但水電供應受影響，有關愛隊成員上門派發飯盒及單張。居於11樓的許女士憶述濃煙由下層「攻上來」，雖沒開窗，濃煙仍從抽氣扇位置傳入，「成間屋都係煙」。她說回家後發現住所地板變得滾燙，疑因熱力令地板拱起、爆開。同層住戶劉小姐稱，5時許由街坊拍門叫醒方知火警，「一開門，黑煙湧入嚟，成條巷黑晒，睇唔到嘢」。她說緊急照明燈失靈，只能邊摸黑逃生邊通知鄰居火警，稱後來有人打破消防裝置，聽到火警鐘響。

樓舊「樣樣殘」 維修「傾唔掂」

7樓住戶關先生說，事發時自己正準備上班，當時已見走廊因救火有如水浸，玻璃窗亦被「扑爆」，離開大廈後被安排疏散至附近停車場。他憶述火警鐘「好遲先響」，懷疑與大廈過年前已開始維修有關。他稱已在該廈居住3年，大廈「樣樣嘢都好殘」，早前曾討論維修但「傾唔掂數」，晚上亦無保安當值，如無人管理。已居住逾25年的11樓住戶王小姐稱事發時不在家，但事後見到大廈走廊均濕透，自己住所亦被爆門，一度「無水無電」。她說大廈屬舊樓，安全情况「好難講」，但對火警鐘未能啟動「好擔心、好驚」，期望大廈法團盡快跟進。