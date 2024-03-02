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無家者宿舍起火 大廈警鐘失靈7傷 應急照明、出口指示「不在有效狀態」 消防：會執法

【明報專訊】旺角塘尾道22號長輝大廈一個為無家者提供住宿的單位昨天清晨發生火警，7人受傷，其中一名無家者昏迷倒臥走廊，情况危殆。消防指不排除因電器起火肇禍，料火警無可疑，但大廈消防裝置及設備並未持有有效的年檢證書，火警警報系統、應急照明系統及出口指示牌不在有效操作狀態，會採取執法行動。

負責營運起火單位的非牟利團體同路舍表示，單位現有3名服務使用者居住，其中兩名男住客在事故中受傷，包括危殆男子，職員已到醫院探望，餘下一人事發時不在家；單位為一廳三房，租用約一至兩年，並非劏房，初步了解客廳損毁較嚴重，房間情况大致完好，過去未遇過同類事故。

疑電器肇禍 一無家者危殆

事發昨天清晨約6時，大廈10樓一單位起火，多人報案。消防處高級消防隊長司徒宏斌表示，起火單位8米乘5米，火勢最猛位置為客廳，不排除電器着火肇禍，現場未有發現助燃劑，相信火警無可疑。他稱，走廊濃煙密佈，要花時間尋找起火單位，加上在清晨時分起火，需要較長時間疏散其他居民。

180人疏散 老婦臉熏黑

消防人員花約35分鐘滅火，救出3男4女（34至78歲），其中一名56歲劉姓男傷者倒臥10樓走廊，他昏迷並有吸入性損傷，救護人員在場為他提供高濃度氧氣，消防員為他戴上氧氣面罩後抬下樓，轉送廣華醫院搶救。其餘傷者均因吸入濃煙不適而呼吸困難，分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院治理，截至下午4時1人情况嚴重、4人穩定、1人已出院。另有約180名住戶疏散。現場所見，有老婦獲救時面部熏黑，亦有夫婦及17個月大嬰兒獲救。

司徒宏斌稱，大廈火警鐘事發時未能啟動，懷疑因大廈正翻新消防系統，或因起火後的熱力影響警報系統的電線。消防處及後回覆本報查詢時指出，大廈消防裝置及設備並未持有有效的年檢證書，火警警報系統、應急照明系統及出口指示牌不在有效操作狀態，將向有關人士作出執法行動。

消防顧問梁錦得表示，大廈如在早年安裝火警鐘，有可能因當時未有相關規格標準，警鐘並非使用「防火線」而受熱力影響失靈，但「跟足規格」的警鐘一般可如常運作。他說，大部分大廈會聘用承辦商每年檢查一次消防裝置，滿足法例要求，但裝置在年檢後仍有可能失靈，業主未必知悉並及時發現，故個別大廈會改與承辦商簽署為期一至兩年的合約，讓承辦商持續監察消防裝置。

根據《消防（裝置及設備）規例》，處所擁有人或佔用人須保持消防裝置或設備時刻有效操作，每12個月由一名註冊承辦商檢查消防裝置或設備至少一次，違者最高罰款5萬元。

大廈正申消防工程

處方：未收裝置關閉通知書

翻查消防處《最低限度之消防裝置及設備與裝置及設備之檢查、測試及保養》，如火警警報系統、消防栓／喉轆系統或花灑系統等9項消防裝置需維修並關閉，且有關工程預料需通宵或持續超過24小時，承辦商要填寫指定表格通知消防處。處方會派員到場巡查及做風險評估，並發信提醒業主注意消防安全，及在有需要時採取額外消防安全措施，如未有按指示採取額外消防安全措施，消防處可發出消除火警危險通知書。

消防處回覆本報時又稱，未有收到涉事大廈委聘的註冊消防裝置承辦商所發出的「消防裝置關閉通知書」。據了解，大廈正就消防工程入圖則申請，暫未展開工程。

相關字詞﹕火警

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