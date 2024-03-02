屯院疑手術室漏水涉喉管焊接差 或究承建商

林哲玄：匪夷所思追究到底

屯院前晚深夜公布，上月18日和22日發現該大樓9樓一間手術室和6樓一間未啟用的手術室消防喉管漏水，喉管焊接位置有「小孔」，其後發現多兩間未啟用手術室類似喉管有小孔。9樓產科手術室前年11月啟用，醫管局回覆稱全幢大樓有22間手術室，其中兩間已投入服務。據了解，產科手術室漏水時無手術進行，喉管非對正手術枱。

醫管局已委託獨立專家調查事件，據悉為港大機械工程系前客座副教授林超雄，早前曾調查聯合醫院手術燈墜燈和廣華醫院電線槽鍍層不達標事故。

喉管內地製 有質素證明文件

消息稱初步懷疑喉管焊接欠佳造成幼細條狀縫隙，而非圓孔狀小孔；物料交收時有質素證明文件，局方正等候總承辦商交報告，或會追究責任。

據悉，肇事喉管由「順昌機電集團」轄下公司安裝，物料採購自「彬記（國際）有限公司」。按彬記網站產品目錄，該款鋼製喉管會接受5.0MPa壓力試驗，滿足歐洲標準要求，並使用水壓試驗機、X光和磁力探測等檢查原材料和成品。本報曾向其士、順昌和彬記查詢，截稿前未回覆。

陳凱欣批遲公布 不知漏多久

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣稱，院方事發逾一周後始於深夜公布是不可接受，又不知喉管漏水多久，或已有病人受影響。她說該大樓建成不久、理應新淨，質疑醫管局驗收不足，去年年檢亦無發現問題，須負責任和改善。

本報昨向醫管局查詢，院方何時通報事件、為何事隔一周公布、會否檢查該大樓其他設施和其他醫院，該局重申收到院方匯報後隨即委託獨立專家檢視喉管，已去信總承建商要求交報告和盡快更換問題喉管等。

發展局回覆本報稱，就政府部門負責的工程項目，包括已完工及正進行的工程，建築署暫無收到類似今次事件的報告，若發現未符工程合約要求的缺陷，會按既定機制嚴肅跟進。