指事主一直穩定 倘不適必查血壓

指嘔吐突發 非量血壓可預測

院方昨多次被問到護士入漏指令是否導致事主死亡。黃思豪稱一般而言，若無檢查血壓會影響病情，但病人嘔吐是突發和不可預測，兩者無直接關聯，不存在因沒量血壓而預測不到嘔吐。

黃稱有很多指標監察病人，例如清醒度、反應和驗血報告，而事主一直穩定，多次檢查血糖和吊鹽水時亦「舒舒服服」，故醫護毋須特別翻閱血壓指數。他稱若病人情况有變、不適或表現不妥，醫護「自然會翻查維生指數」，「無嘢令我哋懷疑血壓有問題」。

專科醫認同無關死因

事主因反覆嘔吐和發燒入院，亦出現肺炎。老人科專科醫生佘達明向本報稱，認同事主死因與護士入漏指令無關，有經驗護士「見到（病人）外貌已經知道得唔得、醒唔醒目」。他稱長者嘔吐時若不夠力嘔出體外，會導致嘔吐物吸入肺部窒息，兩三分鐘已可致死；若長者體弱或神志不清會安排側睡，但院方稱該病人清醒，而他懷疑病人未有側睡，故今次事件亦難避免。