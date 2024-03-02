灣區手記：身分認同 ／文：尚東美

普陀山位於浙江舟山，屬中國佛教四大名山，也是國家5A級景區，每逢假日必人山人海，朋友常年在內地生活，深知春節出遊之苦，「如果不是老人家堅持要去，我也不想選這時候」，朋友回來後訴苦，原本打算提前在景區公眾號預購已包來回船飛的景區套票，「但證件選項只能填內地身分證，即便是回鄉證或其他證件都沒法網上預購」。

有見及此，且景區限制每日入場人數，一行人到埗後，朋友唯有自行前往景區售票處購票，「售票大堂全是人，排了逾一小時，到櫃位卻被告知境外遊客只能買即日票，且不能買套票，要景點門票及船飛分開買，船飛還不能買來回，只可買單程，到景點後再買回程」。朋友驚訝，連忙問：「即日票會不會售罄？」「你放心吧，我們就是考慮到境外遊客需求才預留即日票，你擔心的話，到時早些過來吧，我們上午6時開門」，售票員說罷，還報以「貼心」微笑。

「結果怎樣？」筆者好奇。「第二天凌晨5點我就到售票處，人龍已排到大廳外，吹着寒風排了兩小時，才終於買到船飛和門票，其間還有不少黃牛企圖插隊，總之就是一個混亂和疲憊」，雖然老人家如願以償，但兩日折騰，朋友累得幾乎沒心情遊玩。

「不是說我們要融入國家嗎？明明可舒舒服服旅遊的網上預約服務，卻不開放予香港人，這叫我們怎樣有歸屬感呢？」聽到朋友抱怨，筆者也只能安慰：「去年廣東省說要推動大灣區統一身分認證，讓回鄉證功能跟內地身分證看齊，到時你就省內旅遊吧。」

文：尚東美