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九市速遞：「以前不行，現在可以了」 橫琴「封關」 澳門首客帶水果飯盒

【明報專訊】橫琴粵澳深度合作區（下稱「深合區」）分線管理封關運行3月1日正式實施，凌晨零時許，「一線」通道橫琴口岸迎來首名申報動植物產品入境的澳門居民程小姐。她攜帶盛載沙律、雞蛋、叉燒的飯盒和兩個橙，讚檢驗流程快捷。

明報記者 司徒聰穎

橫琴與澳門之間為「一線」，保稅貨物範圍擴至涵蓋所有商品，往返旅客攜帶的物品屬自用、數量合理亦可免稅；橫琴與內地其他地區之間則為「二線」，符合特定條件的貨物可享加工增值免關稅，旅客循二線進入內地的免稅額亦會增至8000元人民幣。

「今天過關的流程跟以往是差不多，都是兩地一檢，到了檢驗物品的地方，工作人員讓我出示證件，再檢查我帶的東西裏面有沒有申報的品種，也很快速的。」程小姐在澳門大學讀書，在橫琴居住工作，每天往返兩地。她稱封關後最直觀感受是生活更方便，「以前有很多東西不能帶，比如說和家人聚餐後，有些食物無法打包，也沒辦法帶些澳門食物來橫琴分享給好友，現在可以了」。

申報物品方面，程小姐稱操作簡單，「搜索（微信）小程序琴澳口岸通，首先進行個人身分識別認證，然後再將這次要帶的物品申報，差不多一分鐘就填好了」。為方便澳門居民往來，橫琴口岸設立「新家園」便捷通道，實施出境與安檢一次過檢模式。澳門居民除了可攜帶動植物產品，亦可帶符合條件的寵物往返橫琴與澳門，目前只限貓狗。程說：「我有養貓貓狗狗的朋友說，周末想帶牠們過來橫琴散步，我自己也養了兔子，希望以後能加上（清單）。」

封關前夕的2月29日晚上11時許，深合區舉行封關運行現場指揮調度會，深合區執行委員會主任李偉農稱，分線管理封關運行並無先例，新政策要達到預期效果「需要一個過程」，下一步合作區將積極聯同監管部門按實踐情况改善政策，「讓政策紅利更早、更充分釋放」。

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