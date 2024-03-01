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港聞二

港車北上提早申領內地「電子牌證」 續期可免驗車

【明報專訊】「港車北上」自去年7月1日起實施，申請人需在收到內地通知後安排驗車，每次續期均須重覆一次申請程序，包括驗車。運輸署昨公布今起會優化港車北上的申請驗車安排，檢驗合格的車輛如在兩年內再提交申請，只要其內地電子臨時入境機動車牌證於申請時仍有效（即預早提交新申請），則可獲豁免再驗車。

電子牌證需屆滿前30日內申請

據目前港車北上申請程序，申請人需先透過指定網站登記電腦抽籤，中籤後再向運輸署提申請，內地部門會同時審批，申請人接獲內地部門通知後，須在中國檢驗有限公司或香港中旅的指定驗車地點驗車，再將驗車報告及保險單上載至內地「港車北上管理服務系統」 ，獲批後才會獲發內地電子臨時入境機動車牌證（電子牌證）及運輸署的禁區紙， 即可港車北上。

現時電子牌證有效期由數月至最長一年不等，與其保險保單有效期掛勾。如申請人想延續港車北上資格，可於電子牌證有效期屆滿前30日內，按完整既定程序再提交新一次申請，即須再驗車。按最新優化安排，只要車主並非於電子牌證有效期屆滿後才交申請，而是提早提交（即屆滿前30日內），申請時車輛於兩年內曾驗車合格，便毋須再驗。

汽車會：驗車中心能力足應付

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱，目前兩間中心驗車能力足以應付需求，車主不難預約，但可免卻再驗車對車主方便，歡迎措施，盼未來進一步簡化再申請的程序。李稱，知悉有些車主因並非經常北上，對是否繼續申請港車北上資格猶豫，加上實施港車北上後港珠澳大橋逢周末珠海段或塞車，亦令有意申請的車主卻步，認為新安排有助增加申請誘因。

相關字詞﹕港車北上

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