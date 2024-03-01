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港聞二

無牌私房菜疑售貓狗肉 5越南人被捕 4人持行街紙

【明報專訊】旺角上海街懷疑有人非法經營食肆，售賣貓肉、狗肉。漁護署昨連同食環署和警方突擊搜查一個住宅單位，檢獲35公斤肉，拘捕5人。漁護署稱正等候化驗結果，如證明為貓肉或狗肉會檢控。

漁護署近日接獲報告，懷疑有人於上海街一處所內售賣狗肉和貓肉作食物。漁護署昨在涉案單位內檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，並已安排化驗。行動中，食環署拘捕1名男子，警方拘捕4男1女越南人，包括被食環署拘捕的男子，其中4人持「行街紙」，分別涉嫌無牌經營食肆、殘酷對待動物、違反逗留條件、未得入境處長授權而留在香港。

據悉，該食肆營運至少6個月，只招待越南人，由一名50歲男子經營，3名分別16至43歲男女負責傳菜，人員調查時，另揭發一名懷疑偷渡來港的33歲男子匿藏單位內。據了解，該500呎單位有一廳三房，其中一廳一房設有餐桌招待食客，另兩間為睡房。

唐樓開舖只招待鄉里 鄰居指經營年半

據了解，涉案處所位於上海街628號唐三樓一個住宅單位，懷疑經營只招待越南人的無牌私房菜。鄰居卓先生表示，該單位常有越南人在內煮食，觀察到單位平時晚上有不少廚餘垃圾要丟棄，維持至少一年半。卓先生與另一女鄰居表示從未聽過貓狗叫聲，也沒嗅到異味。該女住客稱自己以前有養貓，得知對方懷疑賣貓肉狗肉，不禁表示「嘩，咁殘忍，大佬，想嘔呀」，並問：「賣出去有人要㗎咩？」

相關字詞﹕貓肉狗肉

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