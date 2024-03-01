首兩月3宗麻疹 防護中心籲醫生警覺

指大規模爆發風險低

仍有輸入社區傳播可能

信件提到，全球各地於新冠疫情其間麻疹疫苗覆蓋率下降，正面對麻疹爆發，歐洲和中亞去年逾5.8萬人受感染，本港鄰近國家如菲律賓和馬來西亞感染亦見增加。防護中心引述世界衛生組織數據，指出全球去年有168個國家呈報逾30萬宗麻疹個案，按年增79%。

本港機場於2019年初曾現麻疹爆發，該年本港錄得91宗麻疹個案；2020和2021年分別錄1宗，2022和2023年各有3宗。本港今年首3宗個案包括11個月大、3歲和22歲患者，其中2宗屬本地感染和1宗屬懷疑輸入個案。信件提及其中兩人已完成接種兩劑麻疹疫苗，餘下一人未適齡接種。

籲醫生鼓勵外勞新移民等接種

信件提及未曾化驗證實對麻疹免疫或感染麻疹、未打齊兩針疫苗者均未具備免疫力，呼籲醫生建議有關人等接種疫苗，尤其外勞、新移民和留學生等，並建議孕婦和未滿1歲幼童不應前往麻疹爆發地區。信件提醒麻疹為法定呈報傳染病，醫生若發現發燒和出疹病人，應盡快呈報。

衛生署現時免費為兒童於1歲及入讀小一時先後接種兩劑麻疹疫苗。港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華表示，適合接種者應盡快打針，又提醒市民外遊應注意個人衛生，返港後現病徵例如發燒和出疹，應告知醫生外遊史。

另外，衛生防護中心最新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，過去一周（2月18日至24日）新冠活躍度上升，陽性率超越過去半年錄得水平。數據顯示，過去一周新冠陽性率為14.8%，較前一周13.27%上升，為繼去年6月18日至24日的16.85%以來新高。

本港正值流感季節，過去一周流感陽性率為6.77%，較前一周6.60%微升，仍低於基線水平；陽性樣本中，分別26%和42%屬甲型H1和H3流感，32%為乙型流感。