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港聞

港聞二

港鐵3線信號故障 昨早繁忙時間列車延誤

【明報專訊】港鐵荃灣線、觀塘線及港島線昨早發生信號系統事故，有乘客反映約7時半起列車服務出現延誤。港鐵至約8時半公布「信號系統運作不暢順」，3線服務可能延誤，直至中午近1時系統回復正常。港鐵承認信號系統昨早頭班車開出時（即約早上6時）已有問題，車務控制中心未能對3條線進行自動控制和調度，須改用備用系統，由沿線車站控制列車運作，因初期服務大致正常故未通報乘客，至早上繁忙時間有班次延誤即公布。

承認頭班車已有問題

出現班次延誤即公布

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇批評港鐵公布資訊太慢，認為應盡早預報。

運輸及物流局昨指非常關注，機電工程署已即時到場調查，署方亦已要求港鐵盡快交調查報告，交代經過和成因、即時跟進、改善措施和落實計劃。港鐵昨回覆稱，初步調查發現涉負責信號系統的中央數據處理器與車站數據處理器連接不暢順。港鐵稱昨早10時45分起列車服務逐步回復正常，12時52分系統復修完可回復由控制中心操作。

張欣宇稱，據他了解，中央車務控制中心的信號系統電腦昨早未能如常顯示各列車即時位置、列車調度等，故港鐵轉用後備系統由各車站控制列車運作，後備系統雖可調度列車，但功能不完整，昨早繁忙時段因有列車收到乘客「拉手掣」求助，影響信號連接，港鐵需人手重新設定系統，令列車班次延誤。

張欣宇料系統老化 故障愈頻

田北辰促加快更換信號系統

張分析，3線信號系統於1990年代起使用至今20多年，隨系統老化，故障無可避免會愈來愈多，港鐵須加緊檢查，而港鐵2019年於中環站測試新信號系統時列車相撞，其後更改計劃影響換信號系統進度，形容今次事故為當年「後遺症」。據港鐵前年於立法會交代，荃灣線新信號系統2025年26年投入服務，港島線26至27年，觀塘線27至28年。立法會議員田北辰促港鐵加速更換信號系統。

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