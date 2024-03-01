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港聞

港聞二

票價調整結果本月出爐 港鐵倘加價 封頂3.09%

【明報專訊】港鐵票價調整機制年度結果將於3月出爐，根據機制，港鐵每年票價加幅設「封頂」機制，即不可高於前一年第四季的家庭住戶每月入息中位數按年變動。政府統計處昨日公布，去年第四季家庭住戶每月入息中位數為3萬元，按年增加3.09%。換言之今年港鐵如觸發機制可以加價，則票價最多只可加3.09%。

封頂位參考家庭入息中位數

目前港鐵計算票價調整的方程式為：（0.5×上一年12月綜合消費物價指數按年變動）+（0.5×上一年12月的運輸業名義工資指數按年變動），再扣減與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」。 生產力因素視乎港鐵上一年除稅後香港物業發展利潤多少，利潤愈多，可扣減的幅度愈多，分別可以是0.6%、0.7%或0.8%。經計算後，如加或減幅達1.5%可觸發機制調整票價，否則調整須延至下一年；如可加價，加幅亦不可高於去年第四季家庭住戶每月入息中位數變動。

方程式所需兩數據未公布

上述方程式所需數據中，去年12月運輸業名義工資指數及港鐵去年香港物業發展利潤均未出爐。去年12月綜合消費物價指數按年變動則已公布為2.4%。以2.4%及生產力因素可為0.6%至0.8%計算，只要去年12月的運輸業名義工資指數變動達1.8%至2.2%，方程式結果便達1.5%，可觸發機制加價。

參考去年第三季運輸業名義工資指數，按年變動為6%；而港鐵去年中香港物業發展利潤僅錄約7.1億元，按機制如物業發展利潤少於50億元，即生產力因素為0.6個百分點。

如以去年12月綜合消費物價指數按年變動（2.4%）、去年第三季運輸業名義工資指數按年變動（6%），以及生產力因素（0.6%）計算方程式，結果為3.6%。此外，如港鐵今年一次過追加去年未加的1.85%延後加幅，即港鐵今年可加價5.45%。惟封頂機制下只可加 3.09%，餘下2.36%加幅會延後實施。

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