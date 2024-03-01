康宏案4人就定罪上訴 律政司申加刑

4名被告為麥光耀、康宏前首席財務總監陳麗兒、前經理黃淑安，以及鼎成證券前總經理李易明。根據原審案情，康宏委聘鼎成證券作為4批債券的配售代理，4人涉安排鼎成另行委聘康宏關連人士旗下的康宏證券，作為債券分配售代理，而未向康宏董事局和股東等披露安排。

官：須證無意欺詐

上訴庭法官彭寶琴甫開庭稱，本案爭議在於被告是否有意欺詐康宏董事局和聯交所，以及他們是否知道鼎成僅是「幌子」，用來掩飾康宏和涉事公司的交易。代表麥光耀的資深大律師陳政龍稱，原審法官未說明各人掩飾交易，旨在輸送利益和具不誠實意圖，例如涉事公司執行董事王利民持有康宏關連公司逾35%股份，如果「有心收埋件事」，王可以將持股量減至三成以下，避免招惹嫌疑。

上訴方指未證掩飾交易意圖

代表陳麗兒的資深大律師黃佩琪稱，陳案發時不是康宏董事，只是康宏僱員，難說要負上披露責任；根據案例，並非公司董事的人沒有以告密者身分行事，向當局或公眾檢舉不妥當的事情，本身不構成刑事罪行。法官一度質疑，控方不但指控陳隱瞞康宏董事局，更指陳和另一被告有協議「齊齊唔出聲」。聆訊今續。

【案件編號：CAAR19、CACC239/21】