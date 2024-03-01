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港聞二

兩專業人士墮騙局 共失1430萬

【明報專訊】警方最近接獲兩宗高學歷專業人士懷疑被騙的報案，合共損失近1430萬元，其中一名中年會計師被自稱「內地國安人員」的騙徒指涉煽動要受查；另一名六旬翁則被誘騙利用虛假應用程式投資泰達幣，一度「獲利」30萬元，其後再投資導致損失更多。警方呼籲市民使用「防騙視伏App」篩查懷疑涉騙案的電話及網站。

假「內地國安」騙會計師

首案事主為53歲會計師，他去年11月收到自稱「內地國家安全人員」來電，指他曾發送涉及日本核污水有關信息，內容屬於煽動，違反國家安全。由於騙徒能講出事主個人資料，令事主信以為真。事主按指示購買新手機，利用Telegram與騙徒溝通，騙徒之後再指控事主參與國際金融詐騙案，要求事主提供「擔保費」。事主依從指示，開立兩個銀行帳戶兼向騙徒提供密碼，並存入共440萬元。其後，事主又向騙徒交出40萬元「擔保費」，嘗試證明自己無辜，但事主之後發現該兩個銀行帳號已被封鎖，無法查詢餘額，懷疑受騙後報警，共損失480萬元。

LinkedIn尋客 誘投資虛幣

另一案件事主是60歲男子，為高學歷專業人士。據了解，事主於去年12月中透過LinkedIn認識一名自稱「投資專家」的人，對方誘使事主下載虛假投資應用程式「Eikrt.me」，用作投資加密貨幣泰達幣（USDT），又保證會賺錢。事主兩度向騙徒提供的銀行帳戶轉帳共80萬元，一度從該投資應用程式提取約30萬元「投資收益」。取得「回報」後，事主不虞有詐，於一個月內再轉帳多900萬元到逾10個銀行戶口投資，最終無法取回本金，並與對方失聯絡，於是報警，合共損失近950萬元。

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