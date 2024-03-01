辯方稱飯盒會非指示編採 陳沛敏：黎談新聞角度

辯方展對話 佐證黎准員工述己見

就黎智英成立「飯盒會」之目的，資深大律師彭耀鴻昨在第三日盤問陳沛敏時提出，黎可藉會議向員工表達他對經營公司業務和提升報道質素的看法，非為作出編採指示。陳不同意，指既然會議涉及如何改善報道質素，自然會談到「新聞要點做」，又稱黎「比較少講咩嘢唔要報」，但例如2019年反修例事件，黎會要求訪問示威者，「佢會講到個方向，例如想知多啲呢個人嘅心聲」。

辯方展示2019至2020年間工作平台「Slack」的對話截圖，該些對話分別出自名為「港蘋報紙對話」及「香港蘋果紙主管」的群組，顯示黎曾經在群組中要求員工集思廣益，提供個人意見及建議。

陳舉例多報內地瞞疫 訪李文亮

辯方讓陳看過相關紀錄後，再度指出「飯盒會」主要目的就是討論業務及改善報道質素。陳續稱「但係都有討論新聞角度」，並舉例指黎在會議上提到論壇版寫手、疫情時要求中國版多做內地隱瞞源頭的報道，要求找相應人士受訪，如李文亮般的疫情「吹哨人」。

稱黎「好有睇法」 有時強勢

陳談到「飯盒會」時，形容黎在會議遇上不感興趣的議題時會輕輕帶過，「黎生都係好有自己睇法嘅人」，如遇上想表達的議題會「講多啲，多啲發揮佢嘅睇法出嚟」。

陳又稱黎作為老闆，「佢喺飯盒會講咗佢嘅意見，咁我哋所謂嘅跟進，係跟進佢同意咗啲咩嘢」，如果黎在會議覺得該議題無意義，他們便不會跟進。陳強調「正如我之前講，黎生好有自己睇法，同埋喺某啲時候都比較強勢，所以我哋其實都係由黎生一錘定音」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）