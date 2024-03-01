Tg討論殺警襲支持防疫者 4人認罪囚16至38月

2022年建立 曾商買武器

被告陳思諾（案發時36歲，下同，報稱倉務員）、李浩源（18歲，無業）、黃澦羅（36歲，電腦技術員）及蔡啟棉（19歲，學生）均承認串謀意圖傷人罪，部分被告另涉其他罪行。根據案情，4人是2022年初建立的Tg群組「寧願站着死 也不跪着生存」成員，陳形容支持防疫政策的市民有「奴隸思想」，鼓吹「大屠殺」殺害警察官員等，與另外3人討論武器。陳另涉於網上宣揚極端暴力，李、黃則在其他群組揚言推翻政權，黃的住所被發現管有大麻、一支弩和3支短箭。

官：仇恨國家 不見政治理念

練官指出，陳作為群組建立人和管理員，積極帶領討論、帶頭侮辱詛咒，連警察官員家人也不放過；他提倡殺戮行動，家中遭搜出武器，顯示有意付諸實行。練官認為本案是2019年社會事件的延續，陳以不滿防疫措施為藉口，煽動破壞政府管治權，信息不見政治理念，純屬對他人及國家的仇恨，和恐怖分子「沒太大不同」，連同作出煽動意圖作為罪，判囚38個月。

練官表示，起初群組反對防疫政策，然後有人商討如何購買武器，雖然討論是幼稚宣泄，但在討論下逐漸成為協議。練官就李當時年輕或誤信暴力能解決問題、不知紅線何在，連同串謀煽動兩罪判監29個月；黃有份爭相發言，連同串謀煽動、藏毒和無牌管有槍械共4罪，判監24個月；蔡的參與程度較低，只涉串謀意圖傷人罪，判監16個月。

【案件編號：DCCC 1016/22】