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港聞

港聞二

接載或逃出 理大案14人裁妨礙司法 9人另暴動罪成 官拒就案發16歲女生索教導所報告

【明報專訊】警方2019年11月圍堵理工大學，14人涉接應從理大游繩逃走的示威者，被控妨礙司法公正等罪，昨在區院均被裁定妨礙司法公正罪成，9人另涉暴動罪成。法官王詩麗認為，9人參與暴動後逃離理大避免逮捕，在紅磡繞道登上涉案車輛，不是偶然之舉，司機和乘客分別為接載和被接載上車，共同目的是免於被捕，昭然若揭。案件押後至4月27日聽取求情，各人須還押。

拒納自辯6人證供 官：不盡不實

現年介乎20至41歲的14名被告為何英傑、伍偉楠、冼宏俊、林施雅、梁卓鋒、黃筠喬、張頌熙、梁穎欣、陳鎮洋、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜和黎靖言，均被控妨礙司法公正罪。除了何、張、冼、陳和林施雅，餘下9人另外面對暴動罪。辯方表示，年紀最輕的黃筠喬案發時僅16歲、目前20歲，盼法庭索閱教導所報告。法官只下令索取背景報告。

根據案情，自11月11日理大發生暴動，有示威者投擲汽油彈與警方對峙，同月約18日連接理大的行人天橋（下稱新橋）有多人游繩而下登車。

一稱憂離開受襲 官：留理大更恐怖

案中共6名被告自辯，法官王詩麗全不接納他們的說法，逐一回應指證供不盡不實（見表）。被控暴動、當時讀中學的女生黃筠喬供稱曾入理大找男友、擔心離開時受襲，法官反指她留在「暴徒」佔領的理大更恐怖危險，面對「暴徒」需更大膽量，自相矛盾。

法官續指，伍偉楠、黃琪峰以外的被告均非理大師生，若非參與暴動，有足夠時間離開，但他們冒着受傷風險，透過游繩或從新橋一帶逃離理大。雖然黃筠喬身上有急救背心，但做急救員亦非辯護理由，裁定9人暴動罪成。

指司機乘客同為逃避逮捕

針對妨礙司法公正罪，涉案司機何英傑自辯稱他當時駕車載傷者送院，強調不會載黑衣暴徒。法官指何淡化自己的角色「狡辯」，實情是積極協載他人離開；另一司機張頌熙不問因由下接載3個身分不明的人，也不合情理。根據行車記錄儀所錄聲音，司機冼宏俊及其女友林施雅的車內，有人提及「嗰邊都有狗車」，而司機陳鎮洋曾無視停車警告駕駛。法官推論上述5人必然知道車上被告從理大出來並會被警方逮捕，又指陳是畏罪而逃。

法官表示，參與暴動的9名被告由新橋逃離理大以逃避逮捕，他們在紅磡繞道登上涉案車輛，並非偶然，片段可見有人游繩而下，有人從分岔路口走上繞道，有人協調指示逃離者上車；他們尋求並由車輛接載，目的昭然若揭，就是逃避逮捕，乘車盡快離開現場。法官續指，司機和乘客分別為接載和被接載而上車，雙方懷着共同目的並一同行動，遂判全部被告妨礙司法公正罪成。

【案件編號：DCCC313、573/21】

（反修例風暴）

明報記者

相關字詞﹕家長車 暴動罪 妨礙司法公正 理大圍困事件 反修例事件

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