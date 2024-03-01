美質疑23條用字含糊 外交部批英美干政

毛寧：英國安法大量條款模糊 易濫用

毛寧昨在外交部例行記者會表示，中英聯合聲明無賦予英方任何資格和權力干預香港事務，而23條立法原則之一是尊重和保障人權，在港外國機構和人員的正常活動將依法受保護。她亦稱，英國《國家安全法》大量條款定義模糊，對執法部門授權寬泛，極易被濫用。

美國國務院周三（28日）發聲明，關注23條域外效力令港府持續「跨國打擊」，限制美國居民及公民言論自由。美方稱23條與《港區國安法》將削弱香港居民自由及權利，若港府再實行用字含糊的國安法並設域外效力，將進一步違反中國國際承諾及破壞一國兩制框架。

外交部駐港公署批評，對於卡梅倫等政客、美國國務院說三道四，惡意抹黑香港、公然插手香港事務及中國內政，強烈不滿和堅決反對。中國駐英使館發言人堅決反對英國政客無端攻擊，所謂擔憂充滿偏見且毫無根據。

保安局昨發聲明，強烈不滿和反對卡梅倫的偏頗錯誤言論，英國本身有10多部嚴厲法律維護國安，卡梅倫說法反映雙重標準。

（23條立法）