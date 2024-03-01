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美質疑23條用字含糊 外交部批英美干政

【明報專訊】就《基本法》23條本地立法，美國國務院發聲明質疑建議罪行中的「境外干預」及「國家秘密」定義含糊，或可因此用作拘捕和羈留手段，打擊異見。英國外相卡梅倫亦稱，港府目前方案未有履行《基本法》、《中英聯合聲明》及國際公約的義務，強烈促請重新考慮方案。外交部發言人毛寧斥英方聲明粗暴干涉中國內政和香港事務，再次暴露根深蒂固的殖民心態。

毛寧：英國安法大量條款模糊 易濫用

毛寧昨在外交部例行記者會表示，中英聯合聲明無賦予英方任何資格和權力干預香港事務，而23條立法原則之一是尊重和保障人權，在港外國機構和人員的正常活動將依法受保護。她亦稱，英國《國家安全法》大量條款定義模糊，對執法部門授權寬泛，極易被濫用。

美國國務院周三（28日）發聲明，關注23條域外效力令港府持續「跨國打擊」，限制美國居民及公民言論自由。美方稱23條與《港區國安法》將削弱香港居民自由及權利，若港府再實行用字含糊的國安法並設域外效力，將進一步違反中國國際承諾及破壞一國兩制框架。

外交部駐港公署批評，對於卡梅倫等政客、美國國務院說三道四，惡意抹黑香港、公然插手香港事務及中國內政，強烈不滿和堅決反對。中國駐英使館發言人堅決反對英國政客無端攻擊，所謂擔憂充滿偏見且毫無根據。

保安局昨發聲明，強烈不滿和反對卡梅倫的偏頗錯誤言論，英國本身有10多部嚴厲法律維護國安，卡梅倫說法反映雙重標準。

（23條立法）

相關字詞﹕卡梅倫 美國國務院 保安局 外交部駐港公署 外交部 基本法23條

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