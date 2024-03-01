1.3萬意見93反對 局方：大部分市民撐

諮詢期間政府成立「應變反駁隊」，澄清及反駁23條立法的抹黑、誤導言論。翻查政府新聞處系統，身兼應變反駁隊隊長的保安局長鄧炳強於諮詢期間曾最少4次就「誤導性言論」透過傳媒公開反駁。

保安局發言人表示，自1月底展開諮詢籌辦近30場諮詢會，解說立法建議並釋除出席者就個別議題的疑慮，共約3000人次參與，局方引述絕大部分與會者支持立法。局方稱各界在諮詢期間以聲明及署名文章等表達支持，截至本周二（27日）達512個，部分聲明亦以公眾諮詢形式提交政府。

林定國：全速整合結果 盡快交立會

律政司長林定國昨在facebook稱，政府會全速整合諮詢結果，向保安事務委員會、司法及法律事務委員會聯席會議匯報，並參考所有意見，盡快敲定條例草案提交立法會。立法會「研究與《基本法》第23條立法相關的事宜小組委員會」周二舉行首次會議，委員會主席廖長江稱，將在諮詢完結後與政府磋商，再發出會議預告。立法會網頁至昨日暫未見下次會議日期。

新華社發表署名「港澳平」的文章，稱近99%意見支持23條立法及提出正面意見，充分反映出公眾諮詢匯聚了盡快完成立法的強大民意，為後續推進23條立法奠定堅實基礎。

（23條立法）