同意「國家秘密」跟內地定義 籲釐清商業資料如何受限

【明報專訊】大律師公會昨就《基本法》23條發表意見書，同意「國家秘密」定義與內地《保守國家秘密法》保持一致，但建議港府具體釐清經濟、社會和科技等具商業影響的資料應如何定義為國家秘密。《港區國安法》第47條列明，法院審理案件時，就涉案行為是否涉及國安或有關證據是否涉及國家秘密，應取得特首的證明書，公會認為23條諮詢文件未有明確表示，上述條文是否適用於「國家秘密」罪或整條條例，建議港府進一步解說。
就「管有國家秘密」，公會意見書建議，訂立條文時應提供指引，讓被動或不知情管有資料、文件或物品者，有機會及時和適當放棄相關資料、文件或物品，保障他們不用擔心違法。
促訂指引 不知情管有者可放棄資料
而就所有與「非法披露」相關罪行，公會建議考慮引入「公眾利益」作抗辯理由，涵蓋所有可能干犯者，而非限於新聞從業員。主席杜淦堃解釋，任何人在披露國家秘密罪下都可能干犯罪行，故辯護不能限新聞從業員；但他認同辯護門檻不能低，防止被濫用。
撐草案加入法律保密權
至於隱匿叛國罪，公會引述諮詢文件認同加入「法律專業保密權」保障，相關律師不會因不披露犯罪事宜而構成罪行，公會認為「至關重要」，支持在草案落實。公會另留意到諮詢文件就「發動戰爭」定義較廣，建議明確列出構成「發動戰爭」的行為，並不應包括「未構成武裝叛亂的本地暴亂或騷亂」；亦應考慮加入發動「實際戰爭」作罪行元素，而非只是合謀發動戰爭。