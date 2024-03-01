延羈留阻見律師倡交法庭把關 稱英機制嚴

諮詢文件提出可拒絕部分涉國安罪行的囚犯提早獲釋，公會提醒，現行《監管釋囚條例》第5（2）（b）及《長期監禁刑期覆核條例》第8（d）條已有類似規定，考慮囚犯潛逃或再犯風險而不提早釋放。公會主席杜淦堃說，現行法例下已提供相當彈性，若因國安案件有不同做法，相信政府須進一步解說。

公會意見書說，理解調查國家安全案件可能需更長時間，被捕者與包括法律代表在內的任何人會面，均可能令調查及防範難度增加；但提醒英國機制有嚴格申請程序及羈留時限，例如警方須有合理懷疑被捕者正在或曾經參與境外勢力威脅，並必須告知被捕者延長羈押的理由，被捕者亦有機會向法庭申述。公會又建議，處理延長羈留時，保釋相關法律原則也應適用，法庭處理保釋申請時，也會考慮被捕者會否潛逃或再犯等問題。

部分程序或可減 須顧被告權利

至於諮詢文件探討減省部分法庭程序，杜淦堃說，並非說一刀切不能減省，例如中英文文件翻譯，若與訟各方都懂中文，不用英文翻譯可加快審訊程序，有助保障被告人權利彰顯。

杜補充，其他機制減省很視乎個別情况，尤其若影響被告權利，「不是全部都可以減省」。

（23條立法）