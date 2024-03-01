23條意見書少02年逾八成 近99%撐立法 大律師會倡縮煽動意圖境外勢力定義

大律師公會主席杜淦堃在記者會表示，同意特區有憲制責任立法，同時維護國安與保障人權相輔相成，缺一不可，立法時定義清晰。公會也建議草案仿效類似《港區國安法》第4及第5條，加入保障人權及法治條文。

建議效國安法 加保障人權條文

公會在長達120頁的意見書中，原則上認同或無質疑政府引入各控罪，包括2002年公會曾質疑的隱匿叛國罪、煽動叛亂罪及煽動刊物罪，今次公會建議集中釐清控罪定義或犯罪元素（見表）。

籲增煽暴意圖元素 顯針對極端行為

其中較具爭議的煽動意圖罪，公會原則上支持政府履行23條下就煽動叛亂立法的憲制責任，也歡迎政府保留及更新免責條款字眼，但認為應收窄煽動意圖的涵蓋範圍，加入引起暴力意圖、犯法或違反社會安寧的可能性的元素，甚至考慮需要時重寫現時的條文。

目前諮詢文件提及6類煽動意圖，公會認為其中兩種包括煽動他人使用暴力及引起對司法機關憎恨，其他現行法律已可處理；引入煽暴意圖已可涵蓋大部分情况，也突顯煽動罪針對嘗試推翻政權或危害國家的最嚴重及極端行為。

公會亦建議，政府釐清煽動意圖罪的控罪範圍及其嚴重程度時，以「推翻或嚴重危害國家安全」為核心考慮，而國家涵蓋國家根本制度、中央駐港機構、特區憲制秩序等。公會相信修訂可令香港看齊多個主要普通法地區，本地和國際會歡迎有關保證。

憂主權基金亦被界定「境外勢力」

公會同時建議收窄「境外勢力」定義，認為當中所指的「關聯實體或個人」沒太大問題，但就政府引述外國法例，將「慣常或有義務按外國政府指示、指令或意願行事的實體或個人」界定為受外國控制，公會憂慮主權基金或須按外國政府交出有關香港的資料都因此成為「境外勢力」。

杜淦堃說，每個地方就國家安全的法例有不同做法，最重要取決於香港獨有情况。他表示，有些地方收窄或廢除煽動罪行，例如新加坡廢除煽動罪；而早前英國樞密院處理煽暴意圖案件，對香港法庭無約束力，強調最重要是政府考慮香港情况決定。

被問及今次意見書是否較2002年諮詢時保守，杜淦堃說意見書相當詳盡，考慮到香港情况及法律發展，提出最有建設的意見給特區政府，「盡力表達了應該表達的立場」，認為已履行公會責任。

（23條立法）

明報記者

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