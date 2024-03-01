潮行GBA：穗摩星嶺裝電梯 10分鐘登白雲山頂

【明報專訊】廣州著名景點白雲山有30多座山峰，最高峰為海拔382米的摩星嶺。過往遊客要「登頂」，需先進入白雲山景區，到達摩星嶺後再走200多級樓梯，才能欣賞山頂美景。不過上月初開始，摩星嶺觀光扶手電梯免費開放，登頂時間縮短至不足10分鐘。有慕名而來的市民說「若沒有扶梯，根本不會來」；也有遊客認為指示不足，建議增設指示牌。
明報記者 區慧盈
耗時約1年半興建的摩星嶺步步高觀光扶梯，上月5日正式開放。白雲山門票不包括摩星嶺，遊客要上摩星嶺，需再購買每人5元人民幣的門票。觀光扶梯採用「棧道+扶梯」的形式，進入摩星嶺南門口後，走過約200米的棧道便可見扶梯。扶梯全程共兩段，總長度約60米，記者上月中實測，每段乘搭時間不足1分鐘，換言之連同棧道，全程不需10分鐘便可登上摩星嶺，對比以往拾級而上輕鬆不少。當日所見，多名市民特地前來「打卡」，有長者稱乘搭扶梯很輕鬆，日後亦會再來。
有讚方便 有稱指示不足
慕名而來的陳先生表示，一家大小特意前來體驗，說「若沒有扶梯，根本不會來」，認為扶梯十分便利市民，尤其長者。新年特地前來「行大運」的林先生則認為，雖然扶梯沒有太大特別，但能夠惠及有需要的人，令他們更輕鬆登頂。
與友人前來登頂的王小姐說，自己從山腳步行至摩星嶺，雖然得悉觀光扶梯已開放，但相關標示不明顯，登頂途中亦未看見扶梯，故沒有乘搭。
記者在摩星嶺入口購票後，沿路亦甚少見到扶梯的標示，需邊行邊問工作人員或志願者，方能覓到扶梯所在。
此外，摩星嶺景區管理中心業務部長林安娜指出，除觀光電梯外，當局亦於登頂前的最後一段樓梯安裝輪椅輔助裝置，協助行動不便者上山。目前除廣州有電梯可「無痛登山」外，浙江杭州千島湖亦設電梯直接到山頂。
■白雲山摩星嶺
白雲山
‧門票每人5元；私家車每輛15元
‧不包括摩星嶺、雲台花園、雲溪公園及鳴春谷等景點
‧進入白雲山後，可選擇步行或乘搭索道至摩星嶺南門
索道：上山單程25元，下山單程20元
摩星嶺