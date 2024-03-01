潮行GBA：穗摩星嶺裝電梯 10分鐘登白雲山頂

明報記者 區慧盈

耗時約1年半興建的摩星嶺步步高觀光扶梯，上月5日正式開放。白雲山門票不包括摩星嶺，遊客要上摩星嶺，需再購買每人5元人民幣的門票。觀光扶梯採用「棧道+扶梯」的形式，進入摩星嶺南門口後，走過約200米的棧道便可見扶梯。扶梯全程共兩段，總長度約60米，記者上月中實測，每段乘搭時間不足1分鐘，換言之連同棧道，全程不需10分鐘便可登上摩星嶺，對比以往拾級而上輕鬆不少。當日所見，多名市民特地前來「打卡」，有長者稱乘搭扶梯很輕鬆，日後亦會再來。

有讚方便 有稱指示不足

慕名而來的陳先生表示，一家大小特意前來體驗，說「若沒有扶梯，根本不會來」，認為扶梯十分便利市民，尤其長者。新年特地前來「行大運」的林先生則認為，雖然扶梯沒有太大特別，但能夠惠及有需要的人，令他們更輕鬆登頂。

與友人前來登頂的王小姐說，自己從山腳步行至摩星嶺，雖然得悉觀光扶梯已開放，但相關標示不明顯，登頂途中亦未看見扶梯，故沒有乘搭。

記者在摩星嶺入口購票後，沿路亦甚少見到扶梯的標示，需邊行邊問工作人員或志願者，方能覓到扶梯所在。

此外，摩星嶺景區管理中心業務部長林安娜指出，除觀光電梯外，當局亦於登頂前的最後一段樓梯安裝輪椅輔助裝置，協助行動不便者上山。目前除廣州有電梯可「無痛登山」外，浙江杭州千島湖亦設電梯直接到山頂。

■白雲山摩星嶺

白雲山

‧門票每人5元；私家車每輛15元

‧不包括摩星嶺、雲台花園、雲溪公園及鳴春谷等景點

‧進入白雲山後，可選擇步行或乘搭索道至摩星嶺南門

索道：上山單程25元，下山單程20元

摩星嶺

‧門票5元

‧扶手電梯早上10時至晚上7時開放

（貨幣單位：人民幣）