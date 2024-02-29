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【Emily】兩傳媒搶閘爆撤辣 新聞處點名召喚 財案預覽行規禁外泄 偵測現場有人用Wi-Fi蛋

【明報專訊】財政司長陳茂波噚日朝早11點宣讀《2024/25財政預算案》，按照慣例，新聞處會安排傳媒提早約兩個鐘預覽，其間傳媒代表要「困」喺政總會議廳睇，唔准同外界通訊。新聞處今年格外緊張，晨早已喺會場嗌咪嚴正溫提大家唔可以對外聯絡，過咗冇耐仲話偵查到現場有人用Wi-Fi蛋上網，要求停止。不過，喺預算案宣讀前，已有至少兩間傳媒喺網上出「推送push」發報「撤辣」消息，新聞處職員隨即喺會場叫咪，公開點名召喚兩間傳媒嘅記者，話有事跟佢哋處理，引起行家一陣嘩然。

政府中人指敏感消息 或影響股價

預算案預覽資料唔可以外泄係一直沿用嘅行規，有政府中人解釋，由於預算案有樓市「減辣」資料，屬市場敏感消息，或對股價有影響，但估唔到有傳媒有方法可以攞到資料，仲喺陳茂波未出場前已爆料。兩間網上爆料傳媒，一為報章，一為網媒。政府中人話，佢哋有方法喺場內偵查信號，Emily噚日所見，現場不停有工作人員觀察記者用嚟打筆記嘅電腦，有無連接Wi-Fi。

無論如何，撤辣對地產行業以言屬利好消息，例如美聯集團早上11點，即陳茂波宣讀前，股價已聞風呈升勢。

節流印本減 限記者一人一份

另外，今年財案主要講節流，預覽會現場提供嘅《財政預算案》文本數量大減，限到場記者一人一份，Emily想拎多本返公司畀同事都唔得，有現場職員承認，今年印刷量減少，籲大家睇網上版。

相關字詞﹕撤辣 財政預算案

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