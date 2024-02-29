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黎智英報慶語員工「冇人逼你做烈士」 陳沛敏：說法空泛

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第34日審訊。時任《蘋果》副社長陳沛敏繼續作供，稱對黎提出的編採意見「好難置之不理」。她同意黎未曾主張港獨，亦無指示她做任何違反國安法的事，但認為黎稱不會強迫任何人做「烈士」只是一個空泛的說法，「我（黎）唔會叫出面啲人撐住」是向他政界和社運界朋友說，記憶中黎有叫《蘋果》員工「撐住」。

指編採建議「雖客氣」難不理

就黎智英給予的編採指示，辯方昨在第二日盤問陳沛敏時提出，黎多數只提出建議，並讓陳決定最終如何處理，例如轉發民主黨前主席李永達的信息稱「是否可以像他提議再處理？」陳稱，雖然黎語氣客氣，但對於其意見很難置之不理，會視為「要去執行嘅一啲事」（見表）。

庭上播放2020年黎智英於《蘋果》25周年的報慶發言片段，黎稱只會要求員工對自己、家庭和社會負責，「冇人會使到你，會逼你做烈士」。陳沛敏確認當時她在場，對於黎稱不會強迫任何人做「烈士」，她認為這是一個空泛說法。

曾言黎「唔會叫出面啲人撐住」

陳：料指政界朋友

辯方稱即使黎還押，亦沒有着同事撐住，只表示「自己會撐住」，並展示2021年3月陳在《蘋果》發布的文章〈文明能壓碎情懷不衰 無論枯乾山水〉，內容引述黎在陳探訪時稱「我會撐住，但我唔會叫出面啲人撐住囉」。陳供稱她記憶中黎有對同事說「撐住」，而她探訪黎時二人談及初選案，黎本身有政界朋友，她所理解「出面啲人」是指政界和社運界的朋友。

未聞黎撐港獨 忘記表明反對否

同年5月時任社長張劍虹在員工大會發言，稱《蘋果》非「犯罪組織」。陳同意張的發言是希望令同事安心，「我當時係相信張先生講」。2020年8月黎被捕，警方到報館蒐證，陳明言她當時仍不認為《蘋果》所做的事違法，因涉案人士如「12港人」李宇軒並非與報館營運有關，故她「以為係同新聞報道冇關係」。陳確認未曾聽過黎主張港獨，或指示做違反國安法的事，但忘記黎有否表明「我反對港獨」。

此外，辯方提及黎2014年辭任壹傳媒董事會主席，2019年重新執掌主席，同年3月前特首梁振英發起針對《蘋果》廣告商的計劃，令《蘋果》廣告收入大跌。陳記得廣告收益的確減少。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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