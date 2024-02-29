換片弄傷院友截肢 護理員傷人罪成

原控「意圖傷人」 官指未證意圖改罪

被告劉桂芳（現68歲，圖）已離職。暫委法官鄭念慈應辯方要求，先索閱感化官和社會服務令報告，明言只為了解被告狀况，本案有一定嚴重性，絕不代表接納建議輕判，被告還押至3月13日求情判刑。

案發2022年3月21日，事主蘇興妹（案發87歲）患認知障礙症並行動不便，入住大埔養和護老中心，事後左股骨開放性骨折，傷口滲血須截肢。鄭官分析證據稱，當晚只有被告與另一人當值，接納其他護理員供稱無接觸或不可能弄傷事主。被告警誡下招認「我無蓄意傷害佢」，鄭官認為錄影會面可見被告多次糾正警員錯誤，非但沒受驚且非常清晰，批准招認呈堂。被告自辯稱，替事主換片時分開對方雙腿，其間兩人「鬥力」，被告使力一推聽到「啪」一聲。

被告曾認用力過度 聽到骨聲

鄭官認為，無人目擊被告為事主換片經過，但她承認用力過度及聽到骨頭發出聲音，說「如果唔鬥力肯定唔會斷骨」，她能估計並必然知道傷及事主，不能正常對答的事主沒叫嚷感痛楚不足為奇，而被告最少造成事主一處骨折。鄭官考慮到被告任職8年、沒虐老前科，與事主無怨無仇，找不到她故意傷害事主的理由，由於控方未能證明被告蓄意傷人，裁定有意圖而導致身體受嚴重傷害罪脫。不過，被告罔顧大力或傷害事主，改為裁定最高刑罰較輕的傷人罪成。

【案件編號：DCCC 501/22】