明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

23條諮詢結束 歐商會：會員關注「境外干預」含糊 譚惠珠：英美澳皆有

【明報專訊】為期約一個月的《基本法》23條立法諮詢昨結束，特首李家超表示，絕大部分意見支持政府盡快完成23條立法。香港歐洲商務協會回應說，認同香港有憲制責任推行立法，同時部分會員關注「國家秘密」及「境外干預」等概念定義含糊，呼籲政府草擬法案時提高法例清晰度。香港外國記者會同樣關注多個控罪定義及涵蓋範圍太廣泛，或影響記者正常工作，促請港府在國家機密罪、煽動意圖、隱匿叛國及境外干預罪加入公眾利益辯護。

李：絕大部分意見支持盡快立法

政府昨未披露收到的意見總數，李家超昨稱，絕大部分意見支持政府盡快完成23條立法，保安局分析意見後會向立法會匯報。保安局長鄧炳強在社交網站感謝社會意見，並標註「繼續迎難而上」。

外國記者會促准「公眾利益」辯護

歐洲商會稱，香港在《基本法》23條下有義務實行國家安全法律，新法落實會被視為一國兩制框架的里程碑。商會留意到諮詢文件強調依法保障法治及人權自由，提醒兩者是香港作為自由市場及國際金融中心的基礎。

外國記者會在意見書說，建議中國家秘密包括涵蓋公眾利益的議題，認為應加入傳媒機構提出公眾利益辯護，由法庭判斷是否接納。他們續稱，煽動意圖罪涵蓋批評政府，目前豁免理由主觀，未必保障傳媒的報道或評論文章，呼籲控罪加入辯護條款。該會促請擬定草案時確保記者不會因履行職責被針對；又說公平批評或評論政府決策或政策，是新聞自由的要素。

港大法律學院客座教授陳文敏與海外香港律師組成的「香港法治監察」提交意見書，質疑諮詢文件中引用外國例子時，無提及外國司法制度把關，例如無拒絕保釋的假定、無指定法官，也有民選議會及傳媒監察。意見書質疑，在控罪毋須證明造成實際傷害或國安風險下，根據意圖判斷的定罪門檻太低。

另邊廂 ，基本法委員會前副主任譚惠珠接受中新社訪問稱，英國、美國、澳洲等有叛國及相關罪行，還有涉及外部干預的罪行，又說英國、美國等亦有竊取國家機密和間諜罪行。她形容「幾乎每個國家都有一套維護國家安全的法律，只不過有的國家多，有的國家少」，又稱23條應和《港區國安法》互補，形容是一套「組合拳」，以全方位有效維護國家安全。

（23條立法）

相關字詞﹕陳文敏 香港外國記者會 歐洲商務協會 23條立法

上 / 下一篇新聞