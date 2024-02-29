23條諮詢結束 歐商會：會員關注「境外干預」含糊 譚惠珠：英美澳皆有

李：絕大部分意見支持盡快立法

政府昨未披露收到的意見總數，李家超昨稱，絕大部分意見支持政府盡快完成23條立法，保安局分析意見後會向立法會匯報。保安局長鄧炳強在社交網站感謝社會意見，並標註「繼續迎難而上」。

外國記者會促准「公眾利益」辯護

歐洲商會稱，香港在《基本法》23條下有義務實行國家安全法律，新法落實會被視為一國兩制框架的里程碑。商會留意到諮詢文件強調依法保障法治及人權自由，提醒兩者是香港作為自由市場及國際金融中心的基礎。

外國記者會在意見書說，建議中國家秘密包括涵蓋公眾利益的議題，認為應加入傳媒機構提出公眾利益辯護，由法庭判斷是否接納。他們續稱，煽動意圖罪涵蓋批評政府，目前豁免理由主觀，未必保障傳媒的報道或評論文章，呼籲控罪加入辯護條款。該會促請擬定草案時確保記者不會因履行職責被針對；又說公平批評或評論政府決策或政策，是新聞自由的要素。

港大法律學院客座教授陳文敏與海外香港律師組成的「香港法治監察」提交意見書，質疑諮詢文件中引用外國例子時，無提及外國司法制度把關，例如無拒絕保釋的假定、無指定法官，也有民選議會及傳媒監察。意見書質疑，在控罪毋須證明造成實際傷害或國安風險下，根據意圖判斷的定罪門檻太低。

另邊廂 ，基本法委員會前副主任譚惠珠接受中新社訪問稱，英國、美國、澳洲等有叛國及相關罪行，還有涉及外部干預的罪行，又說英國、美國等亦有竊取國家機密和間諜罪行。她形容「幾乎每個國家都有一套維護國家安全的法律，只不過有的國家多，有的國家少」，又稱23條應和《港區國安法》互補，形容是一套「組合拳」，以全方位有效維護國家安全。

（23條立法）