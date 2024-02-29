7日行程結束 陸續推惠港政策 李：夏寶龍稱撐港言論集會自由

【明報專訊】中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍昨結束7日訪港行程，昨早先到中聯辦，下午考察深圳灣口岸後離港。陪同夏寶龍考察的特首李家超其後會見傳媒，引述夏寶龍強調中央政府堅定支持特區政府依法保護香港居民的福祉、香港的財產和投資、繁榮和穩定，以及依據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港特區的有關規定享有的包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威等權利和自由。
夏寶龍昨午約1時往深圳灣口岸，視察通關運作及過關情况，逗留約20分鐘後上車返回內地。
李家超隨後提到，夏寶龍過去一周參與多場交流與各界會面，主題圍繞經濟發展和地區治理。
夏提3重點 指港前景「非想唱衰就唱到」
李稱，經濟發展方面，夏寶龍提出3個重點，包括：一、肯定特區政府的工作；二、要堅定發展信心，夏寶龍用事實和數據證明香港強勁的核心競爭力，形容香港發展前景「不是誰想唱衰，就唱衰得到」。李稱夏寶龍強調，港府會保護財產和投資，支持港府依《基本法》及兩條國際人權公約，保障市民享有的自由及權利。第三點是中央全力支持香港發展，夏稱中央會陸續推出惠港政策。
劉兆佳：顯中央掌握實况 增問責成效
地區治理方面，李家超提到夏寶龍與18區區議會主席、西貢區議員、關愛隊成員等會面交流，同樣提出3個重點，肯定新任區議員、「三會」和「關愛隊」的表現，成員履職盡責；證明重塑區議會完全正確。
全國港澳研究會顧問劉兆佳昨於《大公報》撰文，稱夏寶龍此行向香港各界傳達重要信息，包括中央得以全盤掌握香港各方面狀况和特區政府工作，更有效督促和問責政府，對政府日後工作提出鼓勵和要求、對提升特區政府管治能力和效能再次提出期望和要求、表達中央對香港的關懷和支持，提振市民對香港前景的信心，以及呼籲香港各界發揚守望相助精神，政府爭取市民的信任和支持等。
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