7日行程結束 陸續推惠港政策 李：夏寶龍稱撐港言論集會自由

夏寶龍昨午約1時往深圳灣口岸，視察通關運作及過關情况，逗留約20分鐘後上車返回內地。

李家超隨後提到，夏寶龍過去一周參與多場交流與各界會面，主題圍繞經濟發展和地區治理。

夏提3重點 指港前景「非想唱衰就唱到」

李稱，經濟發展方面，夏寶龍提出3個重點，包括：一、肯定特區政府的工作；二、要堅定發展信心，夏寶龍用事實和數據證明香港強勁的核心競爭力，形容香港發展前景「不是誰想唱衰，就唱衰得到」。李稱夏寶龍強調，港府會保護財產和投資，支持港府依《基本法》及兩條國際人權公約，保障市民享有的自由及權利。第三點是中央全力支持香港發展，夏稱中央會陸續推出惠港政策。

劉兆佳：顯中央掌握實况 增問責成效

地區治理方面，李家超提到夏寶龍與18區區議會主席、西貢區議員、關愛隊成員等會面交流，同樣提出3個重點，肯定新任區議員、「三會」和「關愛隊」的表現，成員履職盡責；證明重塑區議會完全正確。

全國港澳研究會顧問劉兆佳昨於《大公報》撰文，稱夏寶龍此行向香港各界傳達重要信息，包括中央得以全盤掌握香港各方面狀况和特區政府工作，更有效督促和問責政府，對政府日後工作提出鼓勵和要求、對提升特區政府管治能力和效能再次提出期望和要求、表達中央對香港的關懷和支持，提振市民對香港前景的信心，以及呼籲香港各界發揚守望相助精神，政府爭取市民的信任和支持等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676