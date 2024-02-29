安排癌漢冒認求醫索賠保險 友邦前代理認串謀詐騙偽造

索償額逾2696萬元

被告為前保險代理王家強（現45歲）、自由身司機羅俊傑（45歲）和裝修工人梁偉鍵（40歲），王羅為表兄弟關係。辯方稱，羅母正在深切治療部留醫，病况嚴重。法官黎婉姫將案押後至3月1日判刑，其間羅獲准保釋，王和梁須還押。

案情指，王家強於2008年至2016年購入6份AIA保險，於2017年安排一名下咽部鱗狀細胞癌病人冒充自己身分求醫，事後獲得1127萬元保險賠償。另於2018年，王與羅俊傑透過中間人招攬，聯絡到患濾泡性淋巴癌的梁偉鍵。經商討後，梁假冒羅的身分到醫療機構求診，且接受抽取腫瘤樣本手術。羅利用虛假的醫學證明申領保險賠償，獲發逾883萬元，並獲報銷98萬元的醫療費用。根據銀行紀錄，羅收到賠償金後，將其中693萬元轉帳予王，將3.2萬元分予梁。

及後王家強採用同一手法，安排乳癌和胃腺癌等病人冒充保單持有人身分，申請危疾及醫療索償。其中，孫姓女子獲批588萬元醫保索償，廖姓女子則被拒絕索償申請。此外，王為廖姓姊妹更改病歷證明和詐騙危疾保險，王於2020年遭廉政公署拘捕。

【案件編號：HCCC 182/23】