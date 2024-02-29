安排癌漢冒認求醫索賠保險 友邦前代理認串謀詐騙偽造

【明報專訊】友邦前保險代理涉嫌聯同表兄安排一名患淋巴癌的男子冒充保單持有人，以取得癌症證明申請危疾及醫療索償。保險代理另替一對姊妹偽造病歷，企圖騙取保金和延長病假。代理昨於高院承認6項串謀詐騙罪和3項偽造罪，其表兄和淋巴癌患者承認兩項串謀詐騙罪。案情指，被告詐騙得手的索償額超過2696萬元，保險公司其後對部分索償申請生疑，叫停處理申請。
索償額逾2696萬元
被告為前保險代理王家強（現45歲）、自由身司機羅俊傑（45歲）和裝修工人梁偉鍵（40歲），王羅為表兄弟關係。辯方稱，羅母正在深切治療部留醫，病况嚴重。法官黎婉姫將案押後至3月1日判刑，其間羅獲准保釋，王和梁須還押。
案情指，王家強於2008年至2016年購入6份AIA保險，於2017年安排一名下咽部鱗狀細胞癌病人冒充自己身分求醫，事後獲得1127萬元保險賠償。另於2018年，王與羅俊傑透過中間人招攬，聯絡到患濾泡性淋巴癌的梁偉鍵。經商討後，梁假冒羅的身分到醫療機構求診，且接受抽取腫瘤樣本手術。羅利用虛假的醫學證明申領保險賠償，獲發逾883萬元，並獲報銷98萬元的醫療費用。根據銀行紀錄，羅收到賠償金後，將其中693萬元轉帳予王，將3.2萬元分予梁。
及後王家強採用同一手法，安排乳癌和胃腺癌等病人冒充保單持有人身分，申請危疾及醫療索償。其中，孫姓女子獲批588萬元醫保索償，廖姓女子則被拒絕索償申請。此外，王為廖姓姊妹更改病歷證明和詐騙危疾保險，王於2020年遭廉政公署拘捕。