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港聞二

女客開門張望 3匪奪門 表行遇劫 損失612萬元

【明報專訊】銅鑼灣富明街一間表行昨午遭3名非華裔匪徒打劫，兩人手持鐵槌砸毁飾櫃掠去一批名表，登上門外接應私家車逃去。經點算損失約25隻手表，包括勞力士及愛彼表等，總值612萬元。案件列行劫，港島總區重案組跟進，截至昨晚未有人被捕。

現場為富明街2至6號利駿鐘錶。閉路電視片段顯示，昨午2時許一名女子示意表行職員開門，但她推門後並無立即入內並轉身望向店外，3名黑衣蒙面人趁機奪門而入，其中一人從後拉着女子的衣服將她扯出店外，女子跌在行人路，其後自行起身跑往對面馬路，險遭一輛途經私家車撞到。

警追緝3非華裔匪

3名蒙面人在店內大肆搶掠，其中一人持棍扶着門柄把風，一人手持大鐵槌敲向玻璃飾櫃，另一人將手表放進黑色袋中。搶劫期間至少6名途人經過店舖外，其中一名拉着手推車的女子更站在門外低頭玩手機約10秒，直到3名疑犯跑走才稍稍後退。整個行劫過程不足一分鐘。

對面涼果店女職員表示，當時正在招呼客人，突然聽到「嘭嘭聲」，見到一名黑衣人正在對面表行敲打玻璃。涼果店當時有10多名客人，職員立即落閘，沒有留意到其他細節，形容當時「好似拍戲咁」。

港島總區刑事部總督察盧嘉晉說，根據警方初步調查，昨午2時許，3名疑匪乘坐一輛私家車在富明道下車，然後走入涉案表舖行劫，過程歷時約兩分鐘。3人得手後登上同一輛私家車往鵝頸橋方向逃去。盧嘉晉呼籲市民可致電2860 7834或9886 0043向警方提供消息。現場消息指，3名疑犯為非華裔。警方接報後展開「捷進行動」追緝賊車下落，昨午分別於太子道東、漆咸道南及紅隧出入口設路障，截停可疑車輛。

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