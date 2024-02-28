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港聞

港聞二

3政府資助離島新船下月啟航 設布簾分隔哺乳座

【明報專訊】政府「船隻資助計劃」下首批3艘國產新船已抵港，其中兩艘交付新渡輪，一艘交付港九小輪，中環至長洲、梅窩及坪洲3條航線下月起投入服務。3船均增設以布簾分隔供哺乳使用的育嬰座位，有議員參觀後認為設施原意好，惟僅以布簾分隔或令哺乳母親有「走光」風險，建議改善設計，如在布簾增設鎖扣或拉鏈，保障私隱。

載客量增 添寵物客座位

政府2019年宣布推出船隻資助計劃，預留約57.9億元資助船公司，為10條離島航線分兩階段全面更換47艘新船。運輸及物流局昨稱，首階段22艘新船獲30億元預算，除了前述3船，餘下半數新船將會在年底前陸續到港。新渡輪首階段將增添13艘新船，港九小輪首階段增添9艘。運輸及物流局長林世雄昨稱，兩間船公司離島航線去年客量1640萬人，即日均近4.5萬人，政府期望透過資助換船提升乘客體驗及推動環保。

議員憂哺乳婦走光倡加鎖

新渡輪：設魔術貼 港九：會改善

3艘新船均為配備冷氣的高速船。新渡輪的「新明珠2號」及「新明珠8號」分別由碳纖維及鋁合金建造，同可載客500人，較舊船約420人多；船內設12個寵物客專用座及6個育嬰位，輪椅位增至6個，另設約7平方米行李存放區。港九小輪的「港九1號」以碳纖維建造，載客量由400人增至450人，8個寵物客專用座及10平方米行李存放間設獨立抽風系統，另有4個育嬰位及6個輪椅位。

育嬰位供哺乳母親優先使用，據本報記者昨日觀察，3艘新船於布簾外未設標示，亦無任何裝置讓乘客得悉簾內是否有人。昨日到場參觀的新民黨議員陳家珮認為設施原意好，惟僅以布簾分隔或釀私隱問題，萬一有乘客揭開布簾便會走光，建議增設鎖扣或拉鍊，座位窗口應貼上防偷窺貼紙，簾外亦應「加個牌」告知乘客簾內有母親正哺乳。

被問到為何僅以布簾分隔座位而非直接增設育嬰室，兩間船公司均稱因空間有限。港九小輪稱會改善布簾設計，新渡輪則稱布簾已設魔術貼，並相信母親在外哺乳本身都會有防護措施，船員亦會巡視。

物料輕續柴油推動

船公司：採環保引擎

換新船亦為推動環保，惟3艘新船維持以柴油推動。兩間船公司稱，新船物料較輕，耗油量低，加上採用符合國際海事組織最高的第三級標準環保引擎，料可減少碳排放。新渡輪預計碳纖維新船每年可減排20%，港九小輪則指實際減排量需觀察，公司另已訂購兩艘載客450人的混能船，料年中到港。

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