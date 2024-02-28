夏寶龍晤經濟學者 談發展策略 見40青年代表 學生：夏鼓勵把握機遇

會後未有學者官員回應提問

夏寶龍昨午約3時抵達特首辦，會見一眾經濟學者，包括港大經濟及工商管理學院院長蔡洪濱、中大經濟學系榮休教授廖柏偉、港大首席副校長及經濟學講座教授王于漸等，會面約在傍晚6時結束，會後未有學者或官員回應傳媒提問。

劉兆佳：訪港穩企業外資信心 港應維持西方聯繫

劉兆佳強調，中央並非對本港經濟無信心，而是面對美國等西方國家的打壓，不希望港人或投資者受影響，冀到港穩定企業、外資對香港前景的信心，並突顯本港對國家的重要。他亦提及夏稱「挺港措施」將源源有來，數量亦相當多，包括支持北部都會區發展、融入大灣區建設等方面。劉又說，香港應該維持與西方的聯繫，拓展非西方的市場，包括金磚國家、東南亞及一帶一路沿線國家等，尤其是在金融及專業服務業上加強與外地的聯繫。

夏寶龍昨早約9時多在特首李家超陪同下到訪西九文化區及香港故宮文化博物館參觀，民政及青年局長麥美娟、港澳辦副主任農融及中聯辦主任鄭雁雄亦有出席。文化體育及旅遊局長楊潤雄、西九文化區管理局主席兼政協常委唐英年、行政總裁馮程淑儀等在場迎接，與夏寶龍逐一握手後在館外合照，其後亦與青年代表共晉午膳，約3小時後離開西九文化區。

政府新聞處發布的短片所見，交流會上青年代表向夏以簡報講述內地交流經歷，活動期間眾人曾一同唱歌。與會的港大金融科技二年級生胡同學會後稱，夏有興趣了解香港青年的活動，亦分享了對香港青年的看法，鼓勵他們努力發展及把握機遇，胡高興能參與是次交流，認為機會難得。

夏寶龍今日會在港繼續考察，預料下午完成7天行程離港。