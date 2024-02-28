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港聞二

詐騙地署申丁權 元朗套丁案再控9人

【明報專訊】「村屋大王」兼王潘律師行創辦人王光榮，以及元朗區議員程振明涉嫌於14年間「套丁」，前年3月被廉政公署落案起訴一項串謀詐騙罪，二人否認控罪，案件排期明年開審。廉署調查後，昨日再落案起訴9名丁屋申請人，分別涉及兩案，各被控一項串謀詐騙罪。9人獲廉署批准保釋，明日在屯門裁判法院提堂。

9名被告依次為黃觀勝、陳志明、蔡偉生、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、鄧翹沾及駱天龍，介乎42至74歲，均為元朗原居民兼丁屋申請人。

訛稱業權人 無意轉售

廉署指黃觀勝及陳志明涉嫌於1991年11月至2014年4月向地政總署申請建屋牌照期間，分別與程振明等數名中間人串謀詐騙地政總署，包括訛稱兩人均為水蕉新村有關土地地段的唯一合法註冊業權人，兩人從未與任何人訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益，亦無意將兩人的「丁權」售予其他人或發展商。

另外7名被告則涉嫌於1999年11月至2017年8月向地政總署申請建屋牌照期間，分別與其他中間人串謀詐騙地政總署，藉虛假陳述誘使地政總署向他們批出興建丁屋的建屋牌照。

調查顯示，元朗水蕉新村原居民代表程振明及其他中間人自1990年代起向元朗原居民收購「丁權」，約2005年3月，一間發展商與程振明達成協議，並委派程為受託人合作發展該項目。程振明及中間人繼續向原居民收購更多「丁權」，並安排他們申請建屋牌照。最終水蕉新村興建多幢丁屋，其後透過一個發展商以私人屋苑形式向公衆出售，每幢900萬至1300萬元不等。該發展商就銷售其中115幢丁屋獲取逾10億元。

相關字詞﹕套丁 村屋大王

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