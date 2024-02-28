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港聞

港聞二

涉50萬賄檢控官 在囚強姦犯今答辯

【明報專訊】一名正在赤柱監獄服刑的強姦案男囚犯，涉嫌以50萬元賄賂一名律政司檢控官，尋求對方協助干擾其另一宗欺詐案的審訊。事件遭律政司轉介至廉政公署調查，該囚犯被控一項向公職人員提供利益，今在東區裁判法院答辯。

屬另一欺詐案 被賄檢控官無關

廉署昨發稿表示，被告高衛健（40歲）案發時正在赤柱監獄服刑，他另牽涉一宗將於區域法院審訊的欺詐案。2023年2月底，被告在獄中要求寄出一封掛號信件予律政司一名時任署理高級檢控官，內附一封手寫信的影印本。被告涉嫌向該名署理高級檢控官提供賄款50萬元，尋求對方協助干擾上述欺詐案的司法程序，隱瞞其他罪犯有份參與該案及其犯罪行為，並協助欺騙法庭，令法庭相信被告獨自犯案而結案。該署理高級檢控官收到信件後向管理層匯報事件。廉署接獲律政司轉介的貪污投訴，遂展開調查，發現該署理高級檢控官並沒有參與上述欺詐案的檢控事宜。

翻查資料，高衛健涉嫌自稱擁美國公民身分、身居要職，2016年向找換店女職員稱遺失銀包，開始向她借錢，其後強姦及非禮女職員，又拍下對方裸照，藉此勒索她繼續借錢予他，涉款逾22萬元。他在2018年被裁定13項控罪罪成，連同其承認的一項欺詐罪，判囚11年。當時法庭報道顯示，被告牽涉多宗同類案件，約20名少女遭被告以相同手法欺騙及非禮。

相關字詞﹕強姦 廉政公署

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