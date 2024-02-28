鄧：天眼採AI辨恐怖分子 助執勤調動冀盡快推

立法會保安事務委員會昨開會討論安裝閉路電視計劃，鄧炳強稱，日後將會在如蘭桂坊等人流較多地方的閉路電視，以人工智能估算人數及偵測人流方向，以調配警方人手；以電腦分析取代「肉眼」，偵測不同鏡頭拍攝到疑犯進入及離開罪案現場的資訊；監察如打架等特殊及不正常情况；檢視車牌以偵測被通緝車輛；甚至應用於反恐行動，如獲悉某恐怖分子會出現，會用閉路電視辨認恐怖分子，以便執勤。

不排除日後非政府地方安裝

當局擬在罪案黑點安裝閉路電視，選委界議員吳傑莊問及如何界定「罪案黑點」，鄧稱按照每個地區的報案數量而定，如爆竊及盜竊案較多的地方；而安裝閉路電視的地方會按《私隱條例》設警示提醒，惟不會列明安裝地點，避免罪犯有防備。他又稱首階段安裝地點均是政府建築物，不排除日後有需要在非政府建築物加裝。

民建聯黃英豪問及，珠寶及手表等商店的閉路電視片段會否與警方平台「聯網」，鄧稱有待將來考慮，不排除有商戶猶豫，或因數據量太大拖慢系統速度；惟現階段「不代表不能做」，舉例一旦發生劫案，警方都會向相關商戶索取覆蓋罪案現場的片段，再利用人工智能科技偵測疑犯。鄧補充，現正考慮會否在交通黑點安裝閉路電視用作「抄牌」，但不會與是次安裝計劃的閉路電視「混為一談」。

警員索錄影 或因應AI提高門檻

計劃內的閉路電視只會拍攝公眾地方範圍，現階段無追蹤功能，所有錄影片段於錄影日期起計30日後自動刪除。鄧稱，若30日內發現某地區有罪案發生，錄影片段有可能成為證據，相關職級的人員會授權延長保留時間。至於日後其他部門若需要索取錄影片段，他稱局方會根據法例要求，包括是否符合《私隱條例》及因應防罪滅罪目的等，判斷是否容許分享予其他部門。

稱裝2000組只是起點 循序漸進推展

鄧補充，目前需要督察級或以上人員解釋原因，才可要求索取錄影片段；若日後閉路電視錄像使用人工智能辨識罪犯，可能會提高索取錄像門檻至總督察級人員，甚或再敏感的資料須由警司級或以上人員索取。他表示，若有警務人員違反相關守則，將會被紀律處分；最嚴重的情况會被開除，甚至遭刑事檢控。

局方稱，很多國家或地區的執法部門，均有於公眾地方安裝閉路電視協助執法。鄧指每個城市有不同情况，舉例新加坡現時有9萬組閉路電視，預計2030年有20萬組；惟本港計劃安裝2000組「絕對不是終點」，只是「起點」，將因應市民熟悉運作及科技成熟，循序漸進推展。