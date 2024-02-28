國際調解院撥款審議 林定國：涉外交 「國家代表我哋應承人哋做嘅事」

工務小組昨日審議項目，勞聯林振昇關注改建項目未能如期落成的後果。林定國指出，2025年完成交付國際調解院總部的承諾，屬參與國際公約磋商的各個國家協定，國家提交的意向書已經提出，屬「國家代表我哋同其他國家之間應承人哋做嘅一件事」，屬嚴肅的國際公約談判的承諾，形容屬外交問題，若未能趕及完工，「效（後）果可能比罰錢更加嚴重」。

議員陳紹雄關注項目造價及政府曾否考慮其他選址，期望政府勿為「趕死線」 而令項目「甩轆」，否則會成「國際大笑話」，促請政府確保施工質素。建築署長李翹彥表示，項目造價參考中環前立法會大樓改建為終審法院，以及前法國外方傳道會大樓改建工程，但比該兩個項目貴約三成。他稱，造價較高的原因是工程時間緊迫，工時比一般同類項目少四成，而且需加建面積較大的房間，故結構加固的成本相應提高。林定國說，選址曾考慮南九龍裁判法院及鯉魚門一處歷史建築，但最終認為舊灣仔警署較適合。