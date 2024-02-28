新聞界同倡闡「國家秘密」 准「公眾利益」抗辯

新聞行政人員協會昨發新聞稿，認同政府就防止危害國家安全的行為做好立法工作，但敦促政府制定法例時條文涵義要清晰，認為處理23條立法的同時，應確保市民繼續享有香港已簽署的《公民權利及政治權利國際公約》及《經濟、社會及文化權利國際公約》下的權利，讓「一國兩制」行穩致遠。

至於早前已就23條立法向保安局交意見書的香港記者協會，昨日公布意見書全文及調查結果，建議被告人應有權以行為符合公眾利益作抗辯理據、立法時應要求控方證明被告行為對國家安全構成「實質損害」等。記協表示，截至周一（26日）收到160名會員及新聞業內人士意見，最多受訪者認為對業界有「很大影響」的罪行，依次為擴闊《官方機密條例》、加重煽動罪刑責及擴闊煽動意圖罪、擴闊諜報活動罪及新增境外干預罪。

社民連：港立法「只取外國的形」

社民連昨亦就23條立法交建議書，稱「先有民主人權，才有國家安全」，不少民主國家如英美澳紐加等都有類似內容，但基礎必是在民主制，包括議會、司法機關、公民社會及傳媒機構的有效監督及制衡，批評本港立法「只取外國《國安法》的形，忽略權力制衡的實，只是東施效顰」。

（23條立法）