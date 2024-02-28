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林定國：會詳細定義境外勢力等字 不訂最低刑期

【明報專訊】立法會因應23條立法成立的「研究與《基本法》第二十三條立法相關的事宜小組委員會」昨日舉行首次會議，律政司長林定國在會上講述草擬法例的原則，包括實際可行的情况下確保法律條文仔細清晰，並就較關鍵及特別用語，如國家安全、境外勢力、勾結境外勢力等詳細定義（見表）。新思維狄志遠關注23條立法後台灣是否屬境外勢力，保安局長鄧炳強表示將於日後公布的草案清晰交代。

諮詢文件未提及各項罪行的罰則，林定國表示，普通法司法管轄區通常只訂明最高罰則，內地實行大陸法系的司法管轄區則普遍會訂明刑罰的幅度，包括最低刑罰，如《港區國安法》。林稱，經考慮後23條立法草案傾向訂明最高罰則，不訂最低刑期。

小組委員會副主席、民建聯陳克勤提出，若觸犯23條立法的罪行並涉境外勢力，會否有更重罰則，林定國表示會積極考慮，指觸及外國勢力的危害國家安全罪行產生的不良影響更大。

國安法43條授權特首會同國安委制定「實施細則」，作為執法機構辦理國安案件的執法依據，而國安委所作決定不受司法覆核。保安局前局長、新民黨黎棟國關注有關條文是否直接適用於23條立法的所有罪行，又指若適用於23條，「即是無人可排除會否補充細則」。

林定國解釋，國安法43條的實施細則適用於「辦理危害國家安全案件」，即23條立法涉及的罪行包括在內，而當局傾向以概括的條文說明有關安排，不會逐項罪行加以說明。

「每人只會因一事控一罪」

23條立法部分內容與現行國安法部分重疊，民建聯黃英豪關注兩者會否有衝突；林定國不認同，稱兩套法律相輔相承。狄志遠關注當局會否同時以國安法和23條控告同一人，林定國稱任何事都有可能構成多於一個犯罪行為，例如打劫或同時涉毆打、盜竊，強調會按既定的檢控守則，「視乎哪個情節最相稱，每個人只會因一件事被控一項罪名」。

台灣屬境外勢力否「草案會交代」

狄志遠亦關注台灣在23條立法下的複雜情况，「台灣是境外勢力，還是國家的一部分？」鄧炳強強調境外干預罪需有危害國家安全的意圖，否則一般交流活動不會犯法，至於台灣的情况將於日後公布的草案清晰交代。

小組委員會將於23條立法的相關條例草案在立法會首讀後，轉為法案委員會，直接進入逐條審議階段，不會再處理政策相關事宜。

（23條立法）

相關字詞﹕23條立法

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