關注23條國安法重疊 指電腦罪表述過簡

現行國安法勾結外國或境外勢力罪的條文，涵蓋勾結境外勢力竊取或非法提供涉及國安的「國家秘密」，23條本地立法則引入全新的境外干預罪，以及引入內地國家秘密的概念。

律師會在意見書表示，原則上認同新訂立的「危害國家安全的破壞活動」罪，但認為在禁止明知沒有合法權並意圖危害國家安全下，「就某電腦或電子系統作出某作為」的表述過於籠統及簡單，建議當局避免使用這類措辭。律師會又建議，可參考2022年法改會電腦網絡罪行小組諮詢文件中，訂立「非法干擾電腦系統」等5項依賴電腦網絡罪行。

至於當局建議擴大《社團條例》規管範圍至現未涵蓋的法團校董會、業主立案法團等，律師會稱原則上認同，但指出並沒察覺到「法團校董會、業主立案法團等組織是以危害國家安全為目的而成立的」，認為若當局可提供例子，有助公眾理解立法的基本理據。

（23條立法）