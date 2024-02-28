諮詢結束 律師會倡准公眾利益抗辯 籲闡明「國家秘密」 舉例涉「社會發展」定義

律師會會長陳澤銘說，雖然是否引入公眾利益辯護並無簡單答案，但認為值得考慮。他解釋，根據加拿大做法，被告須證明披露機密信息的公眾利益，大於保密的公眾利益，以及須符合特定程序向相關政府部門匯報，才可引用。他強調並非直接建議採用加拿大做法，但認為有助理解公眾利益作為抗辯的門檻。

翻查加拿大《資訊安全法》，法例規管有保密責任的政府部門或情報機構現任或前任員工，禁止他們故意及未經授權下披露政府機密或情報等資訊，若法庭接納以公眾利益辯護，則可免責。法庭考慮是否構成公眾利益時，也考慮指稱罪行的嚴重及緊急程度等。根據程序，披露者披露前須事先知會涉事政府部門副主管或加拿大副檢察總長，並提供管有的所有相關資料（provided all relevant information in possession）。

倘商業機密變國家秘密 向誰申權限

23條諮詢期間，有意見提出政府應就條文制訂定義。律師會在意見書也促請政府界定文件列出的7項「國家秘密」中，「社會發展」秘密的定義，以及「科學發展或科學技術」中商業機密變成國家秘密的問題。律師會在意見書假設說，某公司研究汽車燃料後，發現也可用於火箭和導彈，應否管有國家秘密、應否繼續研究，及應向誰尋求合法權限。

政府在諮詢文件建議修訂現行刑事司法制度的部分做法，包括延長危害國安罪行者的羈押時間，以及特定情况下阻止涉國家安全罪行被捕者會見某些律師。律師會昨日未明確就相關建議表態，陳澤銘強調，被告獲法律代表權利受《基本法》保障，會要求權利不能被剝奪。

另外，聯合國人權捍衛者狀况特別報告員Mary Lawlor在社交網站X表示，十分關注23條立法建議，提醒控罪模糊會將和平行使人權變成非法，促請港府確保立法符合特區國際人權責任。

特區政府發言人回應說，制定罪行和擬備草案時會精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明罪行元素和刑罰，也會確保23條立法及行使執法權力符合《基本法》和兩條國際公約，包括獲得秘密法律諮詢的權利。

（23條立法）

明報記者

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