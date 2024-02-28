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業界憂醫療券誘北上睇牙 盧寵茂：內地牙醫受嚴格監管

【明報專訊】政府早前公布「長者醫療券大灣區試點計劃」，涵蓋深圳兩間牙科機構，香港牙醫學會批評新安排變相鼓勵港人北上使用醫療券「睇牙」，偏離政策原意。醫衛局長盧寵茂昨日約見牙醫學會的代表，聽取學會對有關計劃的意見，他強調內地牙醫專業獲國家認可，亦受到嚴格監管，相信本港牙醫業界會尊重包括內地的同行。

政府昨發新聞稿交代雙方會面安排，盧寵茂指出，內地口腔科醫生（牙醫）的培訓全面、規範化並獲國家認可，強調口腔科專業的規管受國家、各省市及地方衛健委和衛生健康局的嚴格監管。他相信香港牙醫業界會對其他地區同行抱持互相尊重、互相學習和交流的原則，以促進專業的正面發展。

他又說，香港牙科專業服務是否貼心，「市民最有話語權」，冀香港牙醫積極推動自身專業及服務發展，保持服務市民的初心，盡其社會責任，繼續與政府攜手推進強化香港牙科服務的措施。

盧寵茂稱，試點計劃只是在深圳增加兩個牙科專業醫療券服務點，相比之下，目前全港有近1500名牙醫已參加醫療券計劃，在超過3300個服務點提供服務，香港仍是長者最容易取得服務的途徑。

香港牙醫學會會長陳超余日前在政府公布有關計劃後表示，長者醫療券擴大內地使用範圍，是提供錯誤信息，「以為北上睇牙是一個更好的選擇」。本報昨就學會與局長會面情况及政府新聞稿內容向陳超余查詢，至截稿前未獲回覆。

相關字詞﹕牙醫 長者醫療券大灣區試點計劃 盧寵茂 香港牙醫學會

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