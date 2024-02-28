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港聞

港聞二

鄧炳強不點名批評後 高層討論用字不改報道大方向

【明報專訊】時任《蘋果日報》副社長陳沛敏昨早繼續接受控方主問時供稱，高層曾在通訊群組討論報道字眼及內容是否需要更改，尤其在時任警務處長鄧炳強不點名批評《蘋果》後，擔心若不謹慎用字，「會唔會觸犯鄧炳強講嗰啲情况」，但最終《蘋果》無更改報道的「大方向」，因為直至停刊前一個月，「我哋都無被直接指控我哋啲新聞報道係有問題」。

憂不謹慎會觸犯鄧所述情况

控方展示2021年4月16日《蘋果日報》刊出的〈鄧炳強恫嚇傳媒：違國安要付代價 《蘋果》總編質疑鋪路嚴厲打壓〉，報道鄧炳強不點名批評《蘋果》「誤導、炒作、利用報道分化人心」。翌日時任《蘋果》社長張劍虹開設「應變小組」群組，當時同事之間擔心在社會氣氛和新法律環境下會有問題，加上鄧炳強的發言，「如果我哋唔再謹慎啲用字，會唔會觸犯鄧炳強講嗰啲情况？」

但陳亦提到，由黎智英被捕、還押，及至2021年5月的員工大會，「我哋都無被直接指控我哋啲新聞報道係有問題」，因此不曾更改報道角度。

請辭數天未生效

「當時公司好混亂」

控方又展示6月20日刊出的〈新聞工作者首涉國安法陷獄 張劍虹、羅偉光還押〉，陳在當中稱「報紙今日會如常出街」，並透露自己暫未辭職。陳庭上稱她當日口頭上向時任壹傳媒董事會主席葉一堅請辭，但辭職申請直至24日停刊當日尚未生效，因為「公司當時入面係好混亂」，「連咩人可以批我張form（申請表），佢哋都唔知道可以點處理」。

《蘋果》在6月24日停刊當日出版100萬份報紙，陳表示發行部同事提到會有很多市民購買，「因為佢係最後一份」，公司較高級的同事亦建議印100萬份。

陳庭上同意她批准這個印量，但稱當時身分「有啲尷尬」，因當時她已請辭，正在公司收拾物品，當同事告知她時，「我咪話OK，OK幾好吖，咪100萬份囉」。

（黎智英案）

相關字詞﹕陳沛敏 蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 黎智英案 港區國安法

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