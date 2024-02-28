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港聞

港聞二

陳沛敏：黎無出聲時可享編採自主

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司被控串謀勾結外國勢力案昨第33天審訊。控方結束對時任《蘋果》副社長陳沛敏12日主問，陳開始接受辯方盤問。辯方指出，陳沛敏有逾20年工作經驗，是資深專業的記者，享有編採自主，陳笑言「如果黎生無出聲嘅時候都係嘅」。陳同意黎呼籲制裁是為阻止國安法立法，而國安法生效前，呼籲制裁並不違法。

控方昨午約3時結束對陳沛敏歷時12天的主問（見另稿），開始由代表黎智英的辯方資深大律師彭耀鴻盤問。坐在被告欄的黎智英神情平靜，凝視陳沛敏作供。

辯方首先問及陳沛敏的背景，陳同意自己有逾20年工作經驗，是資深記者，曾遠赴瑞典採訪劉曉波獲頒諾貝爾和平獎，她的緬甸大選報道亦獲人權新聞獎；她稱《蘋果》的日常運作中，黎智英不會出席每日的編採會議，每天「鋤報會」的紀錄不會傳送給黎，黎亦不會過目即將刊印的報紙。

指黎倘堅持己見 會影響編採

辯方呈上由陳沛敏草擬的《蘋果》編採約章，總編輯是最高負責人，「秉持新聞專業理念和操守」。辯方問這是否《蘋果》的實質操作，陳稱一般而言正確，但若黎智英要求請某寫手撰寫社論，總編輯「無機會」反對，而在黎「好堅持（己見）嘅時候」，就會影響她的編採判斷。

庭上展示陳沛敏被捕後《蘋果》刊出的專訪，引述陳稱「雖然與黎智英共事多年，不影響新聞判斷」，陳解釋，這僅描述當時黎牽涉的一宗法庭案件，又指當出現他重視的新聞，黎會直接指示如何處理，「如果佢無出聲，我哋當然係行使我哋嘅編採自主」。辯方續指，根據庭上展示兩人的信息紀錄，可見黎不會直接指令陳，只會有禮貌地「提出建議」。陳同意黎的用字有禮，偶爾只是提議，但「有時我會覺得係一個指示」。

黎用字有禮 時建議時指示

盤問亦圍繞陳沛敏的價值觀，辯方問陳是否與黎抱持相同的價值觀，例如民主、人權、新聞自由、政府要有透明度，陳一律同意，而《蘋果》亦擁抱上述價值觀。在政治議題上，陳確認她反對警暴和修訂《逃犯條例》，也同意《蘋果》報道「不是為批評而批評，而是希望引起關注，改變政府政策」，報道警暴是希望當權者自我約束武力，反修例報道則是說服當局撤回修例。至於《蘋果》報道反修例示威頻繁，是否希望說服當局撤回修例，陳思考片刻後回答「都有咁嘅作用」。

同意黎呼籲制裁為阻國安法

及至國安法醞釀立法生效時，陳承認她和黎均擔心國安法剝奪新聞自由，黎因而「竭力阻止國安法通過」，包括推動國際制裁，以圖阻止國安法立法。辯方此時問，在國安法生效前，法例有否禁止呼籲國際制裁，陳回答「無」，她亦同意《蘋果》文章批評國安法是希望阻止法例生效，但強調「不過有啲都係反映黎先生嗰個立場」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 陳沛敏 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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