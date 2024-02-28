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港聞二

居英教師網推港獨 認煽動分裂國家 辯稱攜涉案手機回港無機心 官斥隔岸觀火其心可誅

【明報專訊】被指為「香港獨立黨」主席的男教師因管理網上平台，發帖文主張外國派軍入侵香港，為香港建軍隊眾籌，並為香港成為英聯邦國家鋪路。他被控《港區國安法》下串謀煽動他人實施分裂國家罪，昨在區院認罪，案件押後至4月11日判刑，被告須還押。法官批評被告居於海外卻在香港惹起火頭「隔岸觀火」，「更加其心可誅」。但辯方形容被告「愚鈍不堪」，他攜帶涉案手機回港，反問他機心有多大。

明報記者

被告黃煡聰（現41歲，葡籍）在英國完成音樂學士後任職英國音樂學院項目工程師，亦在港擔任音樂教師。他原被控《刑事罪行條例》串謀作出具煽動意圖的作為罪，後來遭改控目前的控罪，涵蓋日期由2020年7月1日至2022年11月1日。

官據呂世瑜案 稱可囚至少5年

法官練錦鴻庭上指出，根據國安法和「呂世瑜案」，若案件情節嚴重，被告認罪須判監5年或以上。辯方認為被告符合第33條情况可獲減輕處罰，包括自動放棄犯罪、自動投案，如實供述罪行，以及提供重要線索偵破其他案件；但練官指被告返港探親被捕，並非自動投案，又說由「神秘人」指示行事，責任推得一乾二淨，「咁叫如實供述？」辯方解釋，被告主動提供手機密碼，警方才能證明他是網上平台管理者。

自首供手機密碼求減刑

官指探親被捕兼卸責

根據案情，2019年9月至2022年11月，有人以「香港獨立黨」名義發布42則帖文宣揚分裂國家，涉網站和社交媒體facebook、Twitter等6個平台。該黨五大綱領主張廢除《中英聯合聲明》及《香港關係法》；宣布中國非法佔領香港；要求英美重新執行《南京條約》等託管香港領土並駐軍；以及爭取香港成為具獨立主權的英聯邦國家。

帖文提及，該黨向白宮發起聯署，促請美國及北約部隊攻進深圳拯救十二港人；呼籲眾籌建立香港軍隊，又稱「已向僱傭兵索價」摧毁香港。

被告於2022年10月返港，11月被捕；他在錄影會面曾稱香港獨立黨於8、9年前成立，由他註冊為英國政黨及有限公司，但他沒簽署文件，他只見過負責該黨事務的網友一次。被告表示，受人委託管理涉案平台，無參與發帖，亦不知情。被告手機被發現登入涉案帳號，以及載有他擔任「香港獨立黨主席」的個人名片。

【案件編號：DCCC 210/23】

（港區國安法）

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