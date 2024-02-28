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灣區熱搜：周五封關 橫琴關稅區趨同澳門 「一線」放開 「二線」旅客免稅額8000元超香港

【明報專訊】橫琴粵澳深度合作區（以下簡稱「合作區」）將於3月1日「封關運作」，橫琴與澳門之間的「一線」將進一步放開，橫琴與內地之間的「二線」將實行海關管理，而8000元（人民幣，下同）的旅客物品通關免稅額度高於現有內地與香港之間的5000元。有專家指出，橫琴「封關」相當於內地主動將關稅區縮小，同時將澳門關稅區適度擴大到橫琴，即在橫琴構建一個與澳門關稅水平相適應的新區域。

明報記者 林迎

「封關」是內地海關術語，指將某個區域劃分成一個海關特殊監管的範圍。封關後，合作區實行「一線基本放開、二線嚴格管住、區內實現自由」的分線管理政策（見表），「一線」目前即橫琴與澳門之間的橫琴口岸，「二線」則有公路、水路及鐵路共7個關口。橫琴封關後將形成「境內關外」的管理體制，旨在探索一套粵澳兩地共通或互認的規則，將橫琴從制度上發展為「離岸」，最終與澳門形成統一關稅區。

自今年1月初起，財政部、海關總署、稅務總局等部門連環發布《關於橫琴粵澳深度合作區貨物有關進出口稅收政策的通知》、《橫琴粵澳深度合作區個人行李和寄遞物品有關稅收政策的通知》、《中華人民共和國海關對橫琴粵澳深度合作區監管辦法》、《中華人民共和國海關對橫琴粵澳深度合作區加工增值貨物內銷稅收徵管辦法》等文件，為封關鋪路。至2月8日，合作區宣布將於3月1日起實施封關運作。

非「免稅島」 銷售企業須補稅

中國國際經濟交流中心產業規劃部長王福強對內地傳媒稱，中國相當於在世貿框架下，將本國關稅區的空間範圍微調，把澳門的關稅區適度擴大到橫琴的範圍上，內地關稅區範圍縮小。橫琴封關後，與澳門的關稅差異將逐步縮減，整體實現貨物、物品開放水平與澳門趨同，「如此一來，相當於在橫琴構建了一個與澳門關稅水平相適應的新區域」。

與海南致力發展的「免稅購物島」不同，橫琴區內零售的免稅或保稅貨物，仍須由銷售企業補齊相應稅款，包括「一線」進口的稅款及內地的增值稅、消費稅等，這意味新政鼓勵的是在橫琴加工製造、貿易及研發，而非購物消費（見另稿）。

澳居民可攜蔬果寵物過關

新政另一焦點的是，在合作區居住、生活的澳門居民，從「一線」關進入橫琴時，海關按「合理、自用數量」驗放，不受現時5000元免稅額度的限制，且對澳門居民攜帶過關的熟食、蔬果、鮮花、寵物等亦會提供便利政策。至於旅客，從橫琴經「二線」關返回內地時，免稅額為8000元。為防範「水客」走私，對15日內多次往返一線或二線的旅客，僅驗放旅途必需品。

中國（深圳）綜合開發研究院港澳及區域發展研究所副主任研究員劉雪菲指出，在大灣區建設過程中，各類要素高效便捷跨境流動的問題難一下子解決，橫琴封關的探索對前海、南沙和河套這些重大發展都有借鑑意義。

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