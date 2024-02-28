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港聞

港聞二

大興基地集結案 官指積極參與 兩人囚17月半

【明報專訊】2019年10月30日網民號召包圍警方屯門大興行動基地，當晚逾200名示威者在基地外堵路，警方拘捕多人，其中12人被控參與非法集結及違反禁蒙面法。當中3男經審訊後裁定罪成，昨於區院判刑。法官表示，3人不單在場吶喊助威，更積極參與，兩男同判監禁17個月15天；餘下一男未成年，法官接納報告建議，判入教導所。

同案9人認罪 兩人入更生中心

3名被告為無業吳顥筠（現24歲，下同）、地盤工人陳樂期（28歲）及案發14歲現19歲男生，3人就非法集結及使用蒙面物品罪成，吳另管有噴漆被裁定管有物品意圖摧毁財產罪成。同案有9名被告承認非法集結罪，當中兩名未成年被告判入更生中心，其餘7人同判囚13個月15日。

暫委法官鄭紀航判刑指出，當晚警方在基地正門前佈陣30人，人數遠低於示威者。有示威者辱罵警方及用淫褻污穢的說話針對警員家屬、用雷射筆照射駐防的警員，以及拆開及搬動鐵欄，整場非法集結歷時45分鐘。加上案發時為高院處理蒙面法的司法覆核案前夕，增加發生暴力的風險。

官指更生中心難反映罪行嚴重

案發未成年男生判入教導所

鄭官續指，吳背囊內被搜出噴漆及生理鹽水，警誡下稱到場為保護手足，陳的背囊內搜出手套，19歲男生則被新聞片段拍攝到有份搬動鐵馬，認為3人不單在場吶喊助威，更積極參與。就非法集結罪量刑18個月，考慮吳及陳受審時同意部分案情節省法庭時間，判二人囚17個月15天，他罪同期執行；19歲男生經審訊後被定罪，鄭官認為更生中心及勞教中心不能反映罪行嚴重，故判處進入教導所。

【案件編號：DCCC 746、757/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 教導所 禁蒙面法 非法集結罪 大興行動基地 反修例事件

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