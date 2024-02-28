學護理大暴動稱取臨牀經驗 官駁回上訴：要經驗去單車徑

官指明知他人犯法留暴動範圍

上訴方：關鍵為參與意圖

代表上訴人鍾泯浚（案發時30歲）的大律師關百安表示，原審法官陳廣池忽略被告自辯證供，被告當時修讀護士課程，為爭取臨牀經驗進入理大，無意參與暴動。

上訴庭法官潘敏琦批評，無論被告為個人原則抑或救護理想入理大，顯然是「不請自來」，明知他人犯法仍留在暴動範圍。法官彭寶琴質疑，證供指有人於2019年11月無法入理大上班，「你竟然可以排除萬難入理大，黑衣人唔截查你，即係你哋同一伙，你入去支持佢哋」。

關百安回應稱即使有壓倒性環境證供指控被告暴動，關鍵為參與暴動意圖；被告為義務急救員，曾戴上紅十字白頭盔，僅因害怕私了逃走時放下頭盔。法官彭寶琴表示，比起放下頭盔，被告應表明急救員身分。上訴庭駁回上訴申請，被告須繼續服刑。

【案件編號：CACC 61/23】

（反修例風暴）