明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

房協遇現金流挑戰 商銀團貸款「數以十億」

【明報專訊】香港房屋協會正規劃和興建25個項目，房協主席陳家樂昨日透露，房協正面對現金流挑戰，已初步接觸銀行探討「數以十億元計」的銀團貸款，以應付未來5年的資金需要，形容銀行反應「積極」，預料本年中有定案；此外，房協亦計劃出售部分散舖套現，但不涉出租屋邨商舖或停車場等，預計首批商舖會於今年內推售。

房協昨舉辦傳媒新春午宴，陳家樂表示，房協去年已聘請財務顧問研究不同的融資及財務安排，涉及金額「數以十億元計」，並已跟多間銀行接觸商討銀團貸款等融資安排，形容反應「積極」，預計今年中會有定案。他提及，修訂後的《2023年銀行業（資本）（修訂）規則》將房協納入「公營單位」，有助房協享有較優惠的利息和貸款條件。

擬售散舖 未定價格數量指標

陳家樂續稱，房協正審視出售的非核心投資物業，主要為早年發展的市區改善計劃物業散舖，例如上環街舖，但涉及舖位數目和價格則未有指標，希望「善價而沽」。房協總監（物業管理）潘源舫稱，2015/16年度亦曾因調整投資策略出售散舖，認為管理上更具成本效益。陳家樂說，已就相關工作成立專責小組，計劃於未來數月委託專業人士處理銷售，預計第一批商舖最快今年推售。

稱朗然推售 資金將逐步回籠

陳家樂又提到，隨「朗然」等各個資助出售房屋於未來數年陸續推出，部分資金將逐步回籠。他說朗然錄得近30倍超額認購，項目已完成抽籤，本年第二季開始會安排合資格申請者揀樓，項目預計於2025年底落成；而目前正出推售中的洪水橋專用安置屋邨項目，提供約300伙資助出售單位，亦已收到逾200個認購。

荃灣油柑頭「港人首次置業」項目流標後，由房協接手發展。房協稱，正研究土地平整工程，指地皮屬斜坡，進出道路亦較複雜，或需建設臨時道路，並已委託土木工程顧問設計臨時工地通道，預計前期工程需時約兩年，地價則有待與政府商討。

上 / 下一篇新聞

諮詢結束 律師會倡准公眾利益抗辯 籲闡明「國家秘密」 舉例涉「社會發展」定義
諮詢結束 律師會倡准公眾利益抗辯 籲闡明「國家秘密」 舉例涉「社會發展」定義
關注23條國安法重疊 指電腦罪表述過簡
關注23條國安法重疊 指電腦罪表述過簡
林定國：會詳細定義境外勢力等字 不訂最低刑期
林定國：會詳細定義境外勢力等字 不訂最低刑期
新聞界同倡闡「國家秘密」 准「公眾利益」抗辯
新聞界同倡闡「國家秘密」 准「公眾利益」抗辯
國際調解院撥款審議 林定國：涉外交 「國家代表我哋應承人哋做嘅事」
國際調解院撥款審議 林定國：涉外交 「國家代表我哋應承人哋做嘅事」
充電器短路館頂冒煙 體育園：不影響工程
充電器短路館頂冒煙 體育園：不影響工程
鄧：天眼採AI辨恐怖分子 助執勤調動冀盡快推
鄧：天眼採AI辨恐怖分子 助執勤調動冀盡快推
保安委員會通過增聘海關助理關長
保安委員會通過增聘海關助理關長
涉50萬賄檢控官 在囚強姦犯今答辯
涉50萬賄檢控官 在囚強姦犯今答辯
詐騙地署申丁權 元朗套丁案再控9人
詐騙地署申丁權 元朗套丁案再控9人
夏寶龍晤經濟學者 談發展策略 見40青年代表 學生：夏鼓勵把握機遇
夏寶龍晤經濟學者 談發展策略 見40青年代表 學生：夏鼓勵把握機遇
3政府資助離島新船下月啟航 設布簾分隔哺乳座
3政府資助離島新船下月啟航 設布簾分隔哺乳座
學護理大暴動稱取臨牀經驗 官駁回上訴：要經驗去單車徑
學護理大暴動稱取臨牀經驗 官駁回上訴：要經驗去單車徑
大興基地集結案 官指積極參與 兩人囚17月半
大興基地集結案 官指積極參與 兩人囚17月半
讓線平排左轉 拖架掃低電單車
讓線平排左轉 拖架掃低電單車
居英教師網推港獨 認煽動分裂國家 辯稱攜涉案手機回港無機心 官斥隔岸觀火其心可誅
居英教師網推港獨 認煽動分裂國家 辯稱攜涉案手機回港無機心 官斥隔岸觀火其心可誅
陳沛敏：黎無出聲時可享編採自主
陳沛敏：黎無出聲時可享編採自主
鄧炳強不點名批評後 高層討論用字不改報道大方向
鄧炳強不點名批評後 高層討論用字不改報道大方向
被盜藥房貓尋回 涉案女稱不知有人養
被盜藥房貓尋回 涉案女稱不知有人養
業界憂醫療券誘北上睇牙 盧寵茂：內地牙醫受嚴格監管
業界憂醫療券誘北上睇牙 盧寵茂：內地牙醫受嚴格監管
灣區熱搜：周五封關 橫琴關稅區趨同澳門 「一線」放開 「二線」旅客免稅額8000元超香港
灣區熱搜：周五封關 橫琴關稅區趨同澳門 「一線」放開 「二線」旅客免稅額8000元超香港
灣區熱搜：巨型保稅區推動製造業發展
灣區熱搜：巨型保稅區推動製造業發展
【Emily】維基創辦人物理學家到港參加峰會 旅發局邀科技猛人坐帆船遊維港
【Emily】維基創辦人物理學家到港參加峰會 旅發局邀科技猛人坐帆船遊維港
【Emily】昂坪360新春「旺丁旺財」 買多10部全景纜車
【Emily】昂坪360新春「旺丁旺財」 買多10部全景纜車
【Emily】吳傑莊擬兩會提案跨境防騙 讚好內地「詐騙保險」
【Emily】吳傑莊擬兩會提案跨境防騙 讚好內地「詐騙保險」
【Emily】廠商會下月去澳門搞工展會
【Emily】廠商會下月去澳門搞工展會
【Emily】花展3‧15開鑼 主題香彩雀
【Emily】花展3‧15開鑼 主題香彩雀
【Emily】假WhatsApp短訊釣魚 驗證link咪撳
【Emily】假WhatsApp短訊釣魚 驗證link咪撳