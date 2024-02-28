房協遇現金流挑戰 商銀團貸款「數以十億」

房協昨舉辦傳媒新春午宴，陳家樂表示，房協去年已聘請財務顧問研究不同的融資及財務安排，涉及金額「數以十億元計」，並已跟多間銀行接觸商討銀團貸款等融資安排，形容反應「積極」，預計今年中會有定案。他提及，修訂後的《2023年銀行業（資本）（修訂）規則》將房協納入「公營單位」，有助房協享有較優惠的利息和貸款條件。

擬售散舖 未定價格數量指標

陳家樂續稱，房協正審視出售的非核心投資物業，主要為早年發展的市區改善計劃物業散舖，例如上環街舖，但涉及舖位數目和價格則未有指標，希望「善價而沽」。房協總監（物業管理）潘源舫稱，2015/16年度亦曾因調整投資策略出售散舖，認為管理上更具成本效益。陳家樂說，已就相關工作成立專責小組，計劃於未來數月委託專業人士處理銷售，預計第一批商舖最快今年推售。

稱朗然推售 資金將逐步回籠

陳家樂又提到，隨「朗然」等各個資助出售房屋於未來數年陸續推出，部分資金將逐步回籠。他說朗然錄得近30倍超額認購，項目已完成抽籤，本年第二季開始會安排合資格申請者揀樓，項目預計於2025年底落成；而目前正出推售中的洪水橋專用安置屋邨項目，提供約300伙資助出售單位，亦已收到逾200個認購。

荃灣油柑頭「港人首次置業」項目流標後，由房協接手發展。房協稱，正研究土地平整工程，指地皮屬斜坡，進出道路亦較複雜，或需建設臨時道路，並已委託土木工程顧問設計臨時工地通道，預計前期工程需時約兩年，地價則有待與政府商討。