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港聞二

【Emily】《港天主教手冊》記2023大事：「一國」原則愈來愈凌駕「兩制」

【明報專訊】天主教香港教區噚日出版《香港天主教手冊2024》，手冊有回顧去年香港教區大事嘅欄目，當中提到政府全力執行《港區國安法》，話「在特區，『一國』原則越來越凌駕『兩制』原則」。文中另外講到，好多本港和外地人士都認為，維護「一國兩制」原則，可以更加促進香港特區嘅整體福祉，「也更有助於提升香港成為自由開放的國際都會和全球金融中心」。

手冊講述2023年紀要，話當年47名民主派初選案人士，喺無陪審團嘅情况下被起訴，其後另一人、傳媒創辦人黎智英亦被起訴。

引述「維護一國兩制更利港福祉」

紀要亦提及多名於2019年社會運動期間被補嘅青年相繼被起訴和判刑。教區為幫助在囚青年持續進修或接受就業訓練嘅「天主教燃亮教育基金」，目標籌募約500萬元，已將初步籌得嘅50萬元轉交懲教署。

紀要亦有講，周守仁主教等人，喺去年4月到北京教區訪問，話係延續香港教區扮演「橋樑」角色，促進雙方嘅接觸與交流。

永久居民教友39.2萬 少3000人

另外，教區話截至2023年8月31日，經收集、整理及分析教區電腦中心資料，推算香港教區永久居民中，教友人數約為39.2萬，與前一年同期嘅39.5萬比較，少咗3000人。居港嘅非永久居民教友就多咗1.1萬人，至合共20.9萬人，其中以菲律賓籍人士佔大多數，推算約有17.3萬。

相關字詞﹕港區國安法 反修例事件 周守仁 一國兩制 天主教燃亮教育基金 香港天主教手冊 天主教香港教區

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