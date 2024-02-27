男子墮樓插穿巴士頂不治

昨午4時許，一輛99線城巴往筲箕灣方向行駛，途至鰂魚涌英皇道東行近新威園時，一名41歲姓雷男子突然從高處墮下插穿巴士車頂，並跌入上層車廂，乘客見狀後大驚通知車長報警。消防接報到場後升起雲梯，從上層車廂救出男子，事主昏迷送院搶救後不治，初步懷疑從惠利大廈墮下。

死者去年曾入住精神科病房

據悉，死者與妻子和6歲兒子曾同住7年，而死者已酗酒約兩年，有精神疾病，4個月前與妻子關係惡化，妻兒搬離舊居；死者去年11月曾入住精神科病房，本月初出院。據悉，死者父親昨午見死者無異樣，於是離家，詎料發生事故。

警方正調查事主墮樓原因，案件列作「自殺」。城巴發言人回覆本報稱，巴士內約30名乘客在事件中沒有受傷。

另外，昨早10時許，39歲姓林男子被家人發現倒臥在元朗水蕉新村一村屋內昏迷，救護員接報趕到現場，證實事主當場死亡。警方發現事主身旁有血迹，相信曾割腕及割喉自殺，現場沒檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，死者與父母和胞兄同住上址，他患有思覺失調，並於過去一周難以入睡，曾胡言亂語地談論被鬼魂困擾的事。